G7外長會議下月登場 首次邀請東盟國家與會意味深長

擔任七國集團（G7）主席國的英國政府22日宣布，12月10日至12日將在英格蘭西北部城市利物浦（Liverpool）召開G7外長會議，並將首次邀請東盟成員國參會。分析認為，邀請東盟（ASEAN）國家之舉，旨在抗衡正在擴大影響力的中國。

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綜合媒體報道，周一 ，英國外交部長特拉斯 (Liz Truss) 在聲明中介紹稱，會議將磋商在經濟、科技和安全等領域加強關係的措施。她表示將推進自由和民主，構築擁有共同價值觀的國家相互合作的全球網絡。英國外交部同時表示，東盟成員國泰國、印度尼西亞和馬來西亞將首次參加會議。

日本官房長官松野博一，對英國政府宣布邀請亞細安成員國參加G7外長會議表示歡迎，稱這體現加強參與印太事務的意願。日本將派遣新任外相林芳正出席會議。

預計各國外長將就全球經濟從新冠疫情中恢復、全球衛生和人權問題、“印太地區” 合作的方式等廣泛領域展開討論。

G7集團由英國、美國、法國、德國、意大利、加拿大和日本組成，俄羅斯1997年加入後成為G8集團。2014年烏克蘭危機爆發以後，俄羅斯被排除在外。

報道說，今年5月，G7在倫敦召開了自2019年以來的首次面對面會議，旨在重振七國集團的作用，形成更廣泛的聯盟，應對那些破壞以規則為基礎的國際秩序的國家，劍指俄羅斯和中共。那次峰會還邀請了澳大利亞、印度、南非和韓國部長參與會議。

分析認為，G7此次邀請東盟國家之舉，亦是考慮到正在擴大影響力的中共。

據中央社報道，今年是中國-東盟建立對話關係30周年。北京當地時間周一上午，中共國家主席習近平以視頻方式出席並主持紀念峰會時，正式宣布建立中國東盟全面戰略夥伴關係，並強調堅持對話不對抗、結伴不結盟。中共還許諾未來五年力爭進口1500億美元東盟農產品，並再次提供1.5億新冠病毒疫苗。

報道說，中共和許多國家和區域組織建立 “夥伴關係”，不同的前綴用字遣詞，也代表雙邊關係不同的檔次。陸媒之前說，檔次最高的是中共和俄國的 “全面戰略協作夥伴關係”。而中共和歐盟（EU）2003年也建立 “全面戰略夥伴關係”。此前，中共和東盟在1991年開始展開對話進程，1996年成為 “全面對話夥伴”，2003年再提升為 “面向和平與繁榮的戰略夥伴關係”。

東盟由文萊、柬埔寨、印尼、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、老撾10個國家組成。

不過據知情人士透露，22日開幕的東南亞國家與中共領導人的視頻峰會，緬甸代表沒有出席。缺席的原因尚不清楚。但據路透社上18日報道稱，緬甸是中共今年與東盟的協調國，這意味着緬甸幫助推動中共與東盟集團的互動。中共外交部亞洲事務特使孫國祥11月15日訪問了緬甸，會晤了軍政權首領敏昂萊 (Min Aung Hlaing) 等重要官員。之後該特使遊說東南亞國家允許緬甸的軍事統治者參加本周由中共國家主席主持的一次地區峰會，但遭到了強烈反對。