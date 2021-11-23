德國猶豫步奧地利後再行封鎖閉市

奧地利周一成為第一個自疫苗接種以來重新實施封鎖的西歐國家，關閉了販賣非必需品的店家、酒吧與咖啡館。禁封一天下來，奧地利基本平靜，沒有報告示威抗議事件。實際上，病例數激增導致歐洲大陸連續第二個冬天因疫情而陷入深度凍結的陰影。外界引述即將離任的德國總理默克爾的談話表示，德國也將有必要實施更嚴格的限制措施，以控制這波創紀錄的感染潮，這番談話抹去了歐洲股市漲幅，並導致公債收益率下跌。根據官方統計，德國過去24小時新增47887例感染確診病例。

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據路透社報道稱，奧地利封鎖措施上路，默克爾表明德國需實施新的防疫作法。而隨着歐洲再次成為全球疫情大流行的中心，新的限制舉措和強制接種疫苗的規定預計將擴大實施。

據默克爾說，“我們正處於一個高度緊繃的局面。目前的做法並不足夠，”據兩位與會者稱，默克爾是在一場會議上對她的政黨基民盟(CDU)的領導層如此表示。但默克爾沒有提及是否增加防疫措施直至一些封鎖措施。

德國聯邦衛生部長斯潘(Jens Spahn)緊急呼籲人們接種疫苗，他說他確信，到冬天結束時，德國的每個人都將“接種完疫苗、恢復健康，否則就是死亡。”

據法新社說，德國衛生部部長斯潘罕見用詞直率嚴厲警告民眾，歐洲第4波新冠疫情復燃非同小可，這個冬天結束前要不打疫苗、康復，否則要不然就等染疫病死。

德國衛生部長斯潘更重話警告，呼籲德國民眾趕快接種。

即將卸任的德國總理梅克爾也警告，包括禁止未打疫苗者進入公共場所在內的當前防疫措施「絕對不夠」；與會者轉述，默克爾在基民黨（CDU）黨內會議里說，這波復燃目前比早先所遇的各種情況都嚴重。

歐洲疫情急遽升溫，比利時與荷蘭卻仍被上周末反疫苗、反防疫暴力示威弄得暈頭轉向。

歐洲陷新一波COVID-19疫情爆發，各國政府重新祭出嚴格防疫並施壓民眾打疫苗，但這回除病毒外還要面對反疫苗、反防疫限制等暴力示威，讓歐洲的防疫局面更棘手。

但在奧地利、荷蘭、比利時、丹麥、義大利、瑞士與克羅埃西亞，都出現萬人示威，抗議政府的嚴格防疫與接種要求，各地都上演暴力抗爭與警察動用催淚瓦斯、水柱的畫面。有些示威者是極右翼黨派策動，但更多人只是受夠近兩年政府以公衛名義對生活斷斷續續的管控。

法新社稍早報道稱，根據世界衛生組織（WHO）的資料，這個月全球的染疫死亡人數，歐洲佔一半以上。過去一周全球新增確診率最高的前4名國家分別為奧地利、斯洛伐克、斯洛維尼亞與捷克，新增確診最高的29國里，27個在歐洲。