歐盟派代表團與白俄羅斯就遣返難民舉行“技術性磋商”

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利23日宣布，歐盟對外行動使團的一個代表團將訪問明斯克，以促進滯留在白俄羅斯的移民的遣返，但歐盟負責人周二表示，與盧卡申科總統進行談判是沒有問題的。

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歐盟11月14日證實了將批准對白俄羅斯盧卡申科當局實施新制裁措施的細節。博雷利在此次記者招待會上表示：“我想強調的是，我們沒有和盧卡申科達成協議，也沒有與他的政權進行談判，” “但我們必須保持溝通渠道暢通”。

他解釋道： “目前，委員會對外行動代表的一個小團隊將前往明斯克進行評估。這絕不是談判，而是了解情況，以便與聯合國機構合作實施遣返工作。”

博雷爾表示，他曾兩次與白俄羅斯外長會面，並與白俄羅斯高官進行了接觸，為此次訪問做準備。

他還表示： “實施這個任務前必須評估。派代表團不意味着承認該政權，也與談判無關”。

白俄羅斯反對派領導人斯韋特蘭娜·蒂卡諾夫斯卡婭(Svetlana Tikhanovskaïa)周一呼籲歐盟領導人避免與亞歷山大·盧卡申科直接接觸。

歐盟在是否與白俄羅斯總統的接觸上分歧很大，拒絕承認盧卡申科2020 年 8 月的連任。

波蘭總理馬特烏什·莫拉維茨基上周四譴責德國總理默克爾決定與俄羅斯總統普京和盧卡申科舉行會談，以解決因移民涌到波蘭、立陶宛和拉脫維亞邊境而造成的移民危機。

博雷爾23日堅稱： “我們必須減少抵達白俄羅斯和白俄羅斯邊境的人流，我們必須幫助他們。”

博雷爾表示： “這顯然是白俄羅斯政權精心策畫的。”他指責道：“我認為盧卡申科想向我們施壓以解除制裁，我認為他適得其反，因為他得到的是新一輪制裁。”

博雷爾最後表示： “現在，他將不得不顧及在他領土上的這些人，以便難民獲得有尊嚴的待遇。如果可能的話，促請邊境的難民返回家園。”