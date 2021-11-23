法國總理確診 比利時總理隔離中無大礙

法國總理卡斯泰22日驗出新冠陽性反應，曾出席同場活動的比利時總理德克魯也隔離中，他23日表示已取消所有需面對面的活動，目前身體感覺良好。

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卡斯泰（Jean Castex）11月22日赴布魯塞爾，與德克魯共同主持一個向2016年3月在布魯塞爾恐攻中遇難者致敬的獻花儀式，結果活動結束後數小時，卡斯泰被通知檢測新冠呈現陽性，影響比國多位高階官員必須隔離。

根據比利時媒體23日揭露，比利時方面除德克魯（Alexander De Croo）外，另包括國防、外交、內政及司法4位部長22日也出席獻花儀式，因此5名高階官員現在都在自我隔離中，並安排在11月24日進行檢測，屆時才能知道是否有人確診。

其中德克魯23日在一場視訊會議中表示，已經取消所有需面對面的活動，並重新安排議程，目前身體感覺良好。

比利時媒體表示，比利時與法國本周在布魯塞爾舉行反恐雙邊會議，過去法國與比利時都曾發生嚴重的恐攻事件，而且有比利時籍公民涉及巴黎恐攻正接受審判，因此才在會議期間提出共同為恐襲遇難者致敬的想法。

而法國總理辦公室22日說，卡斯特克斯是在得知女兒驗出病毒陽性反應後，“立即接受了核酸（PCR）檢測”，結果證實也感染。確診的卡斯泰女兒才11歲，不符合施打疫苗的年齡。 法國從2021年6月開始為12歲及以上人群提供輝瑞疫苗接種。