希臘老人必須接種疫苗

希臘強制老人打疫苗 違者每月罰100歐元

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Plus de 500 000 Grecs âgés de plus de 60 ans refusent toujours la vaccination, d’après le Premier ministre grec
Plus de 500 000 Grecs âgés de plus de 60 ans refusent toujours la vaccination, d’après le Premier ministre grec © SAKIS MITROLIDIS / AFP
作者： 法廣
3 分鐘

希臘11月30日宣布，將強制要求60歲以上的老年人接種新冠疫苗，1月16日起未遵守規定者，將面臨每月100歐元的罰款，以遏止新冠肺炎疫情。疫情復熾已使當地脆弱的醫療體系更不堪負荷。

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路透報導，希臘將成為歐盟第一個強制特定年齡族群接種疫苗的國家，其他國家目前都只有強制要求醫務人員和高風險勞工必須接種疫苗。

 

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）Kyriakos Mitsotakis表示，他做出這項決定前掙紮許久，但認為有必要保護還未施打疫苗的50萬多名長者，因此“從現在開始，他們必須接種疫苗”。

在希臘的1,100萬人口裡，約63％民眾都已完整接種新冠疫苗。該國衛生部數據顯示，約52萬名60歲以上老年人還沒打過新冠疫苗。

Mitsotakis並未說明當局將如何執行這項強制令，但希臘老人每月平均可拿到730歐元退休金，100歐元罰款相當於退休金的近七分之一。

鑒於近來每日新增確診案例攀高，希臘本月起禁止未接種疫苗者進入室內公共場所，包括餐廳、電影院、博物館和健身房等。自去年疫情爆發以來，希臘共93萬1,183人染疫、1萬8,067人因此病故。

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