希臘強制老人打疫苗 違者每月罰100歐元

希臘11月30日宣布，將強制要求60歲以上的老年人接種新冠疫苗，1月16日起未遵守規定者，將面臨每月100歐元的罰款，以遏止新冠肺炎疫情。疫情復熾已使當地脆弱的醫療體系更不堪負荷。

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路透報導，希臘將成為歐盟第一個強制特定年齡族群接種疫苗的國家，其他國家目前都只有強制要求醫務人員和高風險勞工必須接種疫苗。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）Kyriakos Mitsotakis表示，他做出這項決定前掙紮許久，但認為有必要保護還未施打疫苗的50萬多名長者，因此“從現在開始，他們必須接種疫苗”。

在希臘的1,100萬人口裡，約63％民眾都已完整接種新冠疫苗。該國衛生部數據顯示，約52萬名60歲以上老年人還沒打過新冠疫苗。

Mitsotakis並未說明當局將如何執行這項強制令，但希臘老人每月平均可拿到730歐元退休金，100歐元罰款相當於退休金的近七分之一。

鑒於近來每日新增確診案例攀高，希臘本月起禁止未接種疫苗者進入室內公共場所，包括餐廳、電影院、博物館和健身房等。自去年疫情爆發以來，希臘共93萬1,183人染疫、1萬8,067人因此病故。