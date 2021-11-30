德國將全民接種疫苗？

德國第四波疫情仍然兇猛。如何抗疫依然有很多爭論。德國政界和各州州長周二召開新冠會議，商討對策。限制交際和強制接種疫苗政策正在醞釀中。

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據德國廣播電台報道，政府發言人塞博特於周二表示，政界打算就接種疫苗義務儘快達成一致。社民黨籍未來總理肖爾茨已表示，他將贊成相應的法律規則。北威州州長威斯特表示，聯邦和各州州長周四的會議可能就將為接種疫苗義務鋪平道路。

柏林《每日鏡報》報道說，在周二默克爾總理和各州州長的視頻會議上，未來總理肖爾茨表示，政府首先尋求緊縮感染保護法。到2022年2月，所有人都有義務接種疫苗。為了加快接種疫苗的速度，到聖誕節為止，應完成接種3千萬劑疫苗的工作。為此，人們也將可以在藥店和牙醫診所接種疫苗。大型活動如足球賽將受到進一步的限制。有高感染數據的俱樂部和迪斯科舞廳將關門。零售商店估計將於12月中旬開始，只允許打了疫苗或染病康復的客戶進店購物。

德國憲法法院周二通過判決表示，為了防止疫情擴散，今年年初限制交際和關閉學校的政策不違背憲法。

柏林《每日鏡報》還報道說，首都柏林可能打算本周就緊縮公共生活。俱樂部，咖啡館，飯店，文化和休閑場所可能都將關閉。不過，柏林還在等待聯邦和各州州長周四會議的走向。

德國感染人數連日來持續偏高，第四波疫情比之前的三波疫情相比，病毒擴散更快。德國現在推行打加強針。人們紛紛湧向疫苗中心和各診所，打第三劑疫苗。為此，最受歡迎的BioNTech經常供不應求。

據柏林羅伯特科赫研究所公布的數據，德國破紀錄的數據雖然已經過去了幾天，但周二新感染人數仍有45753人。七天感染率仍然高達452.2。因新冠帶來的病亡人數已超過10萬人，為101，344人