新變種病毒來襲 愛爾蘭發布旅行限令

隨着南非發現了最新變異毒株Omicron，愛爾蘭迅速更新對七個非洲南部國家的旅行建議。當局還計畫恢復強制性酒店隔離。

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11月26日，歐盟建議其成員國停止所有來自非洲七個國家的航班，以限制變異毒株奧米克戎（Omicron）的傳播。愛爾蘭外交部迅速更新旅行指南，要求人們盡量避免到非洲博茨瓦納、埃斯瓦蒂尼、萊索托、莫桑比克、納米比亞、南非和津巴布韋這七個國家的旅行，除非“十分必需”。

愛爾蘭衛生部長史蒂芬‧唐納利（Stephen Donnelly）在國家電台（RTE）的節目中表示，建議目前在這七個國家的愛爾蘭居民儘快回國。而且無論他們是否接種過疫苗，都需要在出行前接受PCR抗原測試。同時，在抵達後必須在家進行為期至少10天的強制隔離，並接受兩次PCR測試，如果第二次測試呈陰性，才可以結束隔離。

唐納利表示，屆時警察將會介入確保這些人完成了居家隔離，但是他認為人們也會認真對待隔離的要求。

目前，愛爾蘭沒有直接飛往這些國家的航班，所以唐納利表示限制航班不是必需的措施。

唐納利在節目中確認，首席醫療官托尼‧霍洛漢博士（Tony Holohan）已經向政府建議引入強制酒店隔離措施。之前簽署的強制酒店隔離立法已經失效，現在政府會決定是否重新引入法規。

繼比利時報告了歐洲的首例感染者後，英國於11月27日宣布已經檢測到兩例新變體的感染者，英國從30日上午開始，將對抵達英國的人採取包括PCR測試在內的新的更強硬措施。外交部長西蒙‧康維尼（Simon Coveney）確認這一措施不會應用於英愛共同旅行區（CTA），這意味着從愛爾蘭到英國的旅行者不會受到這些措施的影響。

英愛共同旅行區是一個無邊界區，由英國、愛爾蘭和英國王家屬地組成，包括澤西島、根西島和馬恩島。由於原定於11月最後一個周末在南非舉行的橄欖球比賽取消，四支歐洲球隊正在試圖返回。

蒙斯特（Munster）橄欖球隊在28日晚間離開了他們在比勒陀利亞的基地前往開普敦，但是在出發前一名球員收到了陽性檢測結果，這支球隊在29日的聲明中表示球員將會到酒店自我隔離，遵守當地的防疫規定。

愛爾蘭女子板球隊在津巴布韋的比賽被取消後，也試圖確保回家的航班。