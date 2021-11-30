英軍情六處：中俄競相掌握AI將改變地緣政治面貌 西方需急起直追

英國秘密情報局(軍情六處)局長周二警告說，中國和俄羅斯等西方的對手正在競相掌握人工智能(AI)技術，這可能在未來10年徹底改變地緣政治面貌。面對來自俄羅斯、伊朗、中國和恐怖主義的威脅，西方情報機構不能單獨作戰，必須與科技部門合作。

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據路透社今天報道說，從美國蘭利(Langley)到倫敦、莫斯科和北京，世界各地的情報人員正努力應對科技的巨大躍進，這些進步挑戰着幾千年來以人類為主導的傳統間諜活動。

軍情六處局長摩爾(Richard Moore)說，量子工程、生物工程學、海量數據和計算機能力的提升構成了一種威脅，西方必須加以應對。摩爾警告稱，中俄競相掌握AI將改變地緣政治面貌，西方需急起直追。據摩爾說，“我們的對手正在為掌握人工智能、量子計算與合成生物學傾注資金和心血，因為他們知道，掌握這些技術會給他們帶來籌碼，” 很少現身演講的摩爾周二說，未來十年的技術進步可能會超越過去一個世紀的總和。

西方國家的情報人員尤其關注俄羅斯和中國的同行，俄羅斯與中國加緊利用一系列尖端技術的力量，有時速度甚至比西方還快。西方情報機構擔心，中國可能在幾十年內主導所有關鍵的新興技術，特別是人工智能、合成生物學和遺傳學。

軍情六處在海外開展工作，被賦予保衛英國及其利益的責任。摩爾說，該機構必須做出改變加緊掌握新技術。摩爾還說，“我們不能期待複製全球科技產業，所以我們必須利用它，”摩爾說。“為了保持機密，我們必須變得更加開放。”

據法新社今天自倫敦報道說，英國對外情報局局長軍情六處周二表示，面對來自俄羅斯、伊朗、中國和恐怖主義的威脅，情報機構不能單獨作戰，必須與科技部門合作。

摩爾是在對總部設在倫敦的智囊團國際戰略研究所的一次罕見的公開演講中，談到了被技術進步改變的間諜活動的挑戰。他特彆強調，"適應一個受中國崛起影響的世界是軍情六處的最高優先事項"。

據他說：中國情報人員正在尋求利用我們社會的開放性，包括利用社交媒體平台來促進他們的行動。

在幾小時前接受BBC採訪時，摩爾解釋說，中國的人工智能能力使中國能夠 "從世界各地收集數據"。中國還 "試圖通過其經濟政策利用其影響力，嘗試並有時成功地將人們捲入其網中"。

在美國指控電信公司華為從事間諜活動後，英國政府於2020年7月決定將這家中國巨頭排除在5G移動網絡之外，理由是對該國存在安全風險。

法新社說，北京和倫敦之間的其他摩擦點仍然存在，涉及維吾爾少數民族和英國與美國和澳大利亞的聯盟，稱號為AUKUS。

另一個被點名的國家是俄羅斯，理查德-摩爾稱其為 "嚴重威脅"。關於俄羅斯在與烏克蘭邊境的軍事存在，軍情六處負責人重申英國支持 "烏克蘭的主權和領土完整"。他提到的第三個國家是伊朗，說他希望通過外交途徑解決核問題，這是緊張局勢的根源。

摩爾說，這三個國家與國際恐怖主義一起，是英國情報部門努力適應迅速變化的環境的四個優先事項。