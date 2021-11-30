荷蘭眾議院高度挺台 一日通過2動議

荷蘭眾議院11月30日再次展現高度挺台行動，一天內通過籲請政府聲明不接受中國片面改變台海現狀，以及敦促歐盟支持立陶宛的2項動議，荷蘭眾議院外貿委員會主席戴羅恩表示希望帶動歐洲其它國家跟進。

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中央社報道：荷蘭眾議院繼11月23日以壓倒性票數通過支持台灣參與國際刑警組織的動議案後，30日再度展現對台灣的強力支持，一天內高票通過籲請荷蘭政府聲明不接受中國片面改變台海現狀，以及促使歐盟支持立陶宛等2項動議案。

荷蘭眾議院外貿委員會主席戴羅恩（Raymond de Roon）近日針對兩岸緊張情勢升高，提案要求荷蘭政府表達不接受中國片面改變台海現狀的立場。

此外，布瑞克曼（Ruben Brekelmans）與穆德（Agnes Mulder）2位眾議員另針對立陶宛因加強與台灣關係遭中國報復共同連署提案，表示立陶宛同意台灣代表處後，中國即降低駐立國使館層級，基於歐盟成員國有權決定與台灣發展關係，籲請荷蘭政府促使歐盟以一致立場力挺立陶宛。

而荷蘭看守內閣外交部長克納朋（Ben Knapen）近日在回答國會質詢時也曾表示，荷蘭希望降低台海緊張情勢，會儘力透過歐盟管道促成。另在立陶宛部分，他認為歐盟已以不同方式聲援立陶宛，相關提案或可讓荷蘭立場更為明確。

台灣駐荷蘭代表陳欣新感謝荷蘭國會連續通過動議展現對台高度支持，並立即向提案議員表達感謝，戴羅恩則表示，希望荷蘭眾議院今天通過的動議能起示範作用，帶動其他歐洲國家的友台議員起而效法，一起關切台海安全。

這2項動議案分別以120票對30票及117票對33票通過，均獲得高度支持。