德國工業界看好“全球門戶”

歐盟推出“全球門戶”，以抗衡中國的“一帶一路”。德國各界就此發表了不同看法。

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據德國電視一台和德國財經網報道，德國政界對該項目滿懷希望。德國前駐華大使，現任駐歐盟大使柯慕賢（Michael Clauß）認為，"全球門戶"是一個很好的想法，"有潛力讓歐盟成為一個更高效的地緣政治博弈方。對很多國家來說，基於規則和價值觀的平等合作機會，是在中國'一帶一路'之外一個有吸引力的選項"。

歐洲議會人民黨團的財政事務專家，德國基社盟（CSU）的菲爾貝爾（Markus Ferber）則對這一龐大計畫不太樂觀。他批評歐盟有過度的市場規範，在審批資金髮放時提出過多要求。菲爾貝爾認為，儘管總金額有所增加，但這無法改變歐盟繁瑣的程序制度，"資金大部分來自現有的計畫項目，這不是一個大手筆。中國不會因此擔驚受怕。"

德國工業聯合會 (BDI)則讚揚布魯塞爾的倡議。 工業聯合會 管理委員會成員沃爾夫岡·尼德馬克 (Wolfgang Niedermark) 表示，由於中國向其他國家提供的基礎設施通常沒有競爭，因此，“現在是根據歐洲標準提供務實的替代方案的時候了”。

德國機械和設備製造聯合會 (VDMA) 也表示，歐盟的全球投資計畫“歐盟全球門戶倡議”是中國絲綢之路倡議的“真正替代方案”。 “全球門戶計畫有可能使歐盟成為在亞洲、非洲和拉丁美洲更強大的地緣政治參與者。這些市場對機械工程行業變得越來越重要。”該聯合會的外貿專家 Ulrich Ackermann 還說， 對“非洲氫”生產的計畫補貼和歐洲出口融資便利的想法是積極的。 “這為公司在選定的基礎設施項目的出口融資方面提供了一個公平的競爭環境。”該聯合會敦促歐洲工業在實施全球門戶倡議中發揮關鍵作用。

德國《商報》表示：“全球門戶”投資計畫是歐洲應對與中國政治和經濟競爭的答案。歐洲企業可以希望獲得利潤豐厚的合同。