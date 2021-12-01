歐盟投資3000億歐元促進全球可持續戰略

歐盟委員會和外交與安全政策高級代表啟動了“全球門戶”全球合作機制Global Gateway ，這是一項新的歐洲戰略，旨在促進數字、能源和交通領域的智能、清潔和網絡安全，並加強全球的衛生、教育和研究系統。歐盟為此計畫持續投資3000億歐元。

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據歐盟委員會今天發布新聞稿稱，歐盟委員會和外交與安全政策高級代表今天啟動了“全球門戶”全球合作機制Global Gateway ，這是一項新的歐洲戰略，旨在促進數字、能源和交通領域的智能、清潔和安全鏈接，並加強全球的衛生、教育和研究系統。它代表着為全球可持續和值得信賴的合作，以應對最緊迫的全球挑戰，從氣候變化和保護環境，到改善健康安全和提高競爭力和全球供應鏈。全球合作機制旨在2021和2027之間，動員高達3000億歐元的投資，以支持持久的全球經濟復蘇，並考慮到歐盟合作夥伴的需求和歐盟自身的利益。

據歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩說：“ 新冠病毒疫情顯示了我們生活的世界是如何需要相互聯繫的。作為全球復蘇的一部分，我們希望重新設計我們連接世界的方式，以更好地向前發展。歐洲模式是關於對硬件和軟件基礎設施進行投資，在數字、氣候和能源、交通、健康、教育和研究方面進行可持續投資，以及在保證公平競爭的有利環境中進行投資。我們將支持對優質基礎設施的明智投資，尊重最高的社會和環境標準，符合歐盟的民主價值觀和國際規範和標準。全球合作戰略是歐洲如何與世界建立更具彈性的聯繫的模板。”

歐盟外交高級代表，歐盟委員會副主席博雷利 Josep Borrell說：“重要領域的聯繫有助於建立共同的利益並加強我們供應鏈的彈性。世界上更強大的歐洲意味着與我們的合作夥伴堅定地合作，並以我們的核心原則為基礎。通過全球合作戰略，我們重申了我們促進網絡安全的願景，該網絡安全必須基於國際公認的標準、規則和法規，以提供一個公平的競爭環境。”

據該新聞稿說，歐盟“全球門戶”全球合作機制Global Gateway 借鑒了歐盟 2021-2027 多年年度金融框架中的新金融工具。包括髮展和國際合作工具 (NDICI)-歐洲全球援助工具 (IPA) III，以及 Interreg、InvestEU 和歐盟研究和創新計畫 Horizo​​n Europe；所有這些機制都可以促使歐盟利用優先領域的公共和私人投資。而且，為了進一步增加融資，歐盟正在探索建立歐洲出口信貸機制的可能性，以補充成員國層面現有的出口信貸安排，並增加歐盟在該領域的競爭力。

歐盟不僅將為全球合作夥伴提供穩固的金融財務援助，提供贈款、優惠貸款和預算擔保，以降低投資風險和提高債務可持續性——而且還將促進最高的環境、社會和戰略管理標準。歐盟將向合作夥伴提供技術援助，以提高他們準備可靠項目的能力，確保基礎設施的資金價值。

歐盟“全球門戶”全球合作機制Global Gateway 將投資於國際穩定與合作，並展示民主價值觀如何為投資者提供確定性和公平性、為合作夥伴提供可持續性並為世界各地的人們提供長期利益。

據該新聞稿說，這是歐洲對縮小全球投資差距的貢獻。

據歐盟說，歐盟致力於與志同道合的夥伴合作，促進可持續的互聯互通投資。“全球門戶”全球合作機制Global Gateway 和美國的“重建更美好的世界”倡議將相互促進。這一合作承諾在 2021 年聯合國氣候變化大會 COP26 上得到重申，歐盟和美國在會上將志同道合的夥伴聚集在一起，表達了他們通過清潔、有彈性和一致的基礎設施發展來應對氣候危機的共同承諾與污染凈零未來。