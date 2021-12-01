Omicron威脅歐洲 牛津安撫說疫苗仍有效

據歐盟公共衛生機構負責人表示，10個歐盟國家總計已有42個新冠Omicron變體確診病例。稍早瑞士報告發現了第一例新冠病毒變種奧米克戎(Omicron的疑似感染病例。同時，該國加強了入境限制，以阻止該變種的傳播。由於Omicron變種病毒威脅，法國當局警告本星期末就有可能面臨第五波疫情高峰，當局呼籲廣種疫苗。目前疫苗是否對Omicron有效引發疑問，牛津大學周二表示，沒有證據顯示疫苗不能預防Omicron引發重症。

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據路透社報道稱，歐盟10個國家已有42起新冠Omicron變體病毒確診病例。歐洲疾病防治中心(ECDC)主席Andrea Ammon星期二指出，歐盟當局正在分析另外六個“疑似”病例。據她說，確診病例的癥狀為溫和或無癥狀，但屬於較年輕的年齡層。至於Omicron是否能夠逃脫免疫反應，尚須等待對康復者的血清進行實驗室調查，預計將在幾周內完成。

據本台報道稱，新的新冠病毒變體Omicron)正在蔓延，令世界擔憂。據荷蘭衛生當局於11月30日星期二宣布，他們已經在11月19日進行的測試中檢測到了Omicron。

這比南非宣布的案件幾乎早了一個星期。

荷蘭健康與環境研究所（RIVM）周二表示，Omicron變體已經在11月19日和23日在荷蘭採集的兩個測試樣本中被檢測到。

據本台在布魯塞爾的記者皮埃爾-貝納澤（Pierre Bénazet）報道說，歐盟目前正在進行檢查，以了解它的擴散程度。

據荷蘭周一報告說，有14名乘客被檢測攜帶Omicron從南非抵達。這兩個樣本是在南非向世界衛生組織（WHO）報告，指在11月24日檢測到新的變體之前採集的。南非的報告已經引發了恐慌，許多地區禁止來自南部非洲的旅行者。

據瑞士新聞說，瑞士政府周日晚間表示，瑞士發現了第一例新冠病毒變種奧米克戎(Omicron)的疑似感染病例。同時，該國加強了入境限制，以阻止該變種的傳播。

聯邦衛生局通過推特透露，該病例涉及一位大約於一周前從南非返回瑞士的居民。而最終情況還要等未來幾天病毒測試結果得到後方可確認。

瑞士已經出台規定，要求來自19個國家的旅行者在登上前往瑞士的航班時必須出示新冠病毒陰性檢測報告，並且在抵達後，必須進行10天的隔離。

該政策涉及的國家包括澳大利亞、丹麥、英國、捷克共和國、南非和以色列。

該報道稱，11月28日，瑞士選民在公投中以超過預期的多數票對政府的疫情應對計畫給予了支持。在這一條件下，政府可以順利採取進一步措施，以抑制飆升的新冠感染病例數。

據路透社報道，根據牛津大學周二表示，沒有證據顯示疫苗不能預防Omicron引發重症，但必要的話，已準備好迅速開發牛津/阿斯利康疫苗的更新版本 。

周二稍早制藥商莫德納(Moderna)的負責人表示，新冠疫苗對Omicron變體毒株的效果不太可能像對Delta變體那樣有效，此番言論衝擊全球市場。

牛津大學說，到目前為止，關於Omicron的數據有限，牛津將仔細評估該變體對其注射的影響，這與阿斯利康上周的聲明相呼應。