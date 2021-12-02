方濟各今抵塞浦路斯 訪問地中海尋求與東正教對話

羅馬天主教教皇方濟各開始為期四天的地中海之旅。這也是方濟各上任以來第35次使徒旅行。教皇方濟各今天訪問塞浦路斯，然後於星期六訪問希臘。

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據本台報道說，為期四天的行程將把方濟各帶到以東正教為主的地區，包括尼科西亞、雅典和萊斯博斯島，並在那裡教皇將再次會見移民。

據本台在羅馬的記者Éric Sénanque報道稱，這次新的旅行證實了地中海地區在這位阿根廷教皇的教職中的重要性。 教皇說，地中海有特殊的使命：它是海洋文化彙集地，總是對相遇、對話和對相互的文化熏陶開放。而這些話是教皇方濟各於2020年2月23日在巴里與地中海盆地的所有主教會面時說的。這些話在未來幾天仍可能在塞浦路斯和希臘響起。

在方濟各整個教皇任期內，對地中海地區的關注已成為方濟各的優先選項之一。無論是在摩洛哥還是2016年在希臘，教皇從未停止提醒我們，這個地區是世界地緣戰略平衡的重要部分。在教皇的眼中，地中海也是一個文化和宗教被召喚相遇以及對話的空間。

根據日程，教皇在與塞浦路斯東正教大主教會面後，他將參加與移民的普世祈禱，他可能會像2016年在萊斯伯斯島那樣，允許一些移民家庭乘飛機與他同返羅馬。

本星期天，方濟各將回到萊斯沃斯。他將參觀在2020年9月大火毀壞了的莫里亞營地後匆忙建造的移民新接待中心。

該報道說，已經有人稱教皇的地中海朝聖之旅的下一個階段，將於2月27日在佛羅倫薩市舉行。預計方濟各將與來自地中海地區的幾十位市長和主教共同出席會議。