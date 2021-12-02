美國敦促俄羅斯從烏克蘭邊境撤軍並威脅更大制裁

美國敦促俄羅斯從烏克蘭邊境撤軍，並警告說，俄羅斯入侵將招致新的制裁，對莫斯科的打擊將比迄今為止的任何制裁都要大。西方國家自上月以來，就不斷對俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結重兵與可能在冬季入侵發出警告。

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美國敦促俄羅斯從烏克蘭邊境撤軍，否則將面臨新制裁。據路透社引述美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱，“我們不知道普京總統是否已經做出入侵的決定。我們確實知道，如果他決定這樣做，他正在落實短期內做到的能力，”美國國務卿布林肯警告說，“如果俄羅斯走上對抗的道路，在烏克蘭問題上，我們已經明確表示，我們將作出堅決的回應，包括採取一系列我們過去沒有採取的、將造成很大影響的經濟措施。”

克里姆林宮表示，它擔心烏克蘭正準備動用武力奪回該國東部頓巴斯地區由親俄武裝控制的地區，並指責這是“非常危險的冒險主義”。克里姆林宮還說，由於烏克蘭軍隊在邊境附近大量集結，俄羅斯無法採取任何行動來緩和局勢。

烏克蘭外交部長Dmytro Kuleba說，歐洲面臨著關鍵時刻，而俄羅斯正試圖將責任推給烏克蘭。烏克蘭外長指出，“我想再次正式聲明，烏克蘭沒有計畫在頓巴斯發動任何軍事進攻。這是俄羅斯毫無根據的政治宣傳，目的是掩蓋俄羅斯自己正為潛在攻擊做準備。”

布林肯拒絕說明俄羅斯可能面臨什麼樣的制裁，他並鼓勵俄羅斯和烏克蘭回到外交途徑，恢復2014年烏克蘭東部和平計畫。

據法新社報道稱，美國國務卿布林肯周三表示，美國已看到俄羅斯可能計畫入侵烏克蘭的證據，揚言一旦入侵，定然祭出空前高強度、痛苦的經濟制裁。

但在俄國方面，總統普京表示他希望北約有「具體協議」承諾不會向東擴張。

正在加緊準備以與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於斯德哥爾摩討論烏克蘭危機之際，布林肯指控莫斯科在烏克蘭邊境附近集結數萬武裝部隊。布林肯周三在拉脫維亞首都里加（Riga）與北大西洋公約組織（NATO）各國外長會後說：「有證據顯示，俄羅斯計畫對烏克蘭採取重大侵略行動，包括從內部破壞烏克蘭穩定與大規模軍事作戰。」

法新社說，西方國家自上月以來，就不斷對俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結重兵與可能在冬季入侵發出警告。