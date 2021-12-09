俄烏邊境局勢降溫 拜登威懾奏效？

俄羅斯克里姆林宮周三表示，俄羅斯和美國官員將很快就其所稱的“複雜的對抗局勢”展開討論，在此之前，俄羅斯總統普京和美國總統拜登就烏克蘭問題進行了兩個小時的視頻會談。烏克蘭外交部長庫列巴稱，美國總統拜登和俄羅斯總統普京之間的會談“威懾和降低”了緊張局勢。

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據路透社報道稱，俄羅斯總統普京和美國總統拜登就美俄關係以及烏克蘭問題進行了兩個小時的視頻會談。克里姆林宮稱俄美官員將迅速跟進普京-拜登會談結果。目前美俄關係已經降至冷戰結束30多年以來的谷底。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)在電話會議上對記者說，兩位領導人在兩國官員接觸後需要再次交談，但他們的下一次交流尚未確定日期。

在周二與拜登的兩小時視頻通話中，普京要求得到保證，北約不會進一步向東擴張。而拜登則表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，西方將對其採取 “強有力的經濟和其他措施”。

美國官員在視頻會議前表示，拜登將告訴普京，如果俄羅斯攻擊烏克蘭，則俄羅斯及其銀行可能會受到迄今為止最嚴厲的制裁。一位消息人士稱，制裁可能針對俄羅斯大型銀行以及莫斯科將盧布兌換成美元和其他貨幣的能力，目的是勸阻普京不要動用集結在烏克蘭邊境附近的數萬人軍隊來攻擊烏克蘭。

據美國國家安全顧問沙利文指，“雙方有很多互諒互讓，沒有相互指責，但總統非常清楚美國在所有這些問題上的立場，”沙利文說。

據克里姆林宮說，普京告訴拜登，將當前緊張局勢的責任全部推給俄羅斯是錯誤的。克里姆林宮說，普京告訴拜登，他希望得到可靠的、具有法律約束力的保證，防止北約進一步向東擴張，並抱怨北約試圖“開發”烏克蘭領土。

據克里姆林宮稱，普京還要求保證不在靠近俄羅斯的國家部署進攻性打擊系統。雙方同意繼續接觸，並指示各自團隊就有關烏克蘭的問題進行磋商。

白宮表示，拜登重申了美國對烏克蘭主權和領土完整的支持，並呼籲推動局勢降級和進行外交斡旋。

據路透社說，烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)周三指出，美國總統拜登和俄羅斯總統普京之間的會談“威懾和降低”了緊張局勢。這是烏克蘭高級官員首次對拜登和普京的視頻通話做出回應，庫列巴對美國讓俄羅斯回到談判桌的努力表示歡迎。

但他補充說，當務之急是制定一個威懾方案，以阻止莫斯科的任何進一步軍事升級。

據法新社相關報道稱，美國總統拜登昨天星期三表示，派遣美國士兵保衛烏克蘭對抗俄羅斯入侵一事「不致發生」，因為烏克蘭並非北大西洋公約組織（NATO）一員。拜登表示：「美國單方面運用武力來對抗俄羅斯入侵烏克蘭的想法，目前不致發生。」

拜登說：「北約盟邦遭到攻擊，美國有防衛的道德和法律義務，但這個義務並不延伸至烏克蘭。」