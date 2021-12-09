抵制北京冬奧會？德國持謹慎態度

多國外交抵制北京冬奧會，但德國新政府保持謹慎態度。

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據德國《時代周報》報道，多個國家外交抵制北京冬奧會後，另外一些國家正在討論是否也要加入外交抵制。但德國新總理肖爾茨對抵制持謹慎態度。他表示，將在國際背景下，和夥伴進行諮詢並作出決定。法國不打算加入抵制行列。法國教育和體育部長米歇爾布蘭克表示，體育是個獨立的世界，必須保護其免受政治影響。

據德國電視一台報道，德國綠黨籍新外長貝爾博克周三才剛上任，當天便立即飛往巴黎進行就職訪問。貝爾博克此前曾建議抵制北京冬奧。但和法國既由共同點，也有分歧。貝爾博克現在強調要尋求歐盟共同決定。貝爾博克周四在巴黎會晤法國外長時，法國也強調歐洲要做出共同的回答。

貝爾博克談到了抵制冬奧與中國網球運動員彭帥因指控政客強姦而受到壓力一事的關聯。她說，如果一個女性提出這一類的指控，那麼，她必須在國際範圍內得到關注。

《法蘭克福彙報》也報道說，由新任總理肖爾茨領導的紅綠黃政府在封鎖北京冬奧問題上，一直比較謹慎。新外長貝爾博克周四在訪問巴黎期間表示，德國將與其歐洲夥伴一起做出決定。

德國聯邦議員本周三（12月8日）舉行投票，社民黨籍肖爾茨當選總理並立即上任。據德國《經濟周刊》報道，此前，肖爾茨已向中國國家主席習近平發出信號，表示將延續其前任默克爾的務實路線。一位歐盟官員告訴德國《經濟周刊》：“歐盟理事會主席米歇爾(Charles Michel)已經代肖爾茨向習近平傳了話，肖爾茨希望維持默克爾的中國政策。“ 報道還稱，柏林外交界人士證實了這個消息。肖爾茨還對習近平表示，將會對中國持批評態度的綠黨和自民黨進行牽制。今年10月份的電話會議中，肖爾茨曾表示支持有爭議的《歐中投資協議》