立陶宛為願意離開的難民每人提供1000歐元獎勵外加贈送機票

立陶宛政府12月9日周四表示，由於波羅的海國家正在努力遣返從白羅斯進入歐盟成員國的數千非法移民，立陶宛將為移民提供更大的現金獎勵，以示鼓勵。

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立陶宛本周已完成了對迄今為止難民們所提交的避難申請的所有審核工作。大部分的申請都遭到了拒絕，3272人當中，僅有54人獲得了避難身份。

驅逐出境是一個漫長而昂貴的程序，並且可能並不總是成功，因為原籍國可能會拒絕接收這些人。鑒於此，立陶宛內政部表示，每個自願選擇返回原籍國的移民現在將獲得 1000 歐元，外加一張回家的機票。此前，立陶宛國家邊防衛隊向其提供的金額是300歐元。內政部長解釋稱：“在拒絕大多數庇護申請後，我們現如今需要解決方案，把移民送回原籍國”，“立陶宛希望更高的金額將增加自願返回的移民人數”。立陶宛內政部表示，非法移民的現金獎勵將由歐盟委員會提供的資金來支付，以幫助立陶宛應對移民危機。

自今年夏天以來，成千上萬主要來自中東的非法移民已經或仍在試圖越過歐盟東部的邊界，進入拉脫維亞、立陶宛或波蘭。西方多國指責白羅斯通過引誘移民到邊境並承諾輕鬆過境為手段，來報復歐盟的制裁。