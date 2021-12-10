俄要求北約否決烏克蘭入盟的希望，北約稱不允許俄重建大國勢力範圍

12月10日，北約秘書長斯托爾滕貝格就烏克蘭與北約的關係，與這一關係造成的俄方不滿表達了意見。

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他在與德國總理的聯合新聞發布會上表示：俄羅斯呼籲北約撤回對烏克蘭加盟的邀請，但北約拒絕按照俄方的呼籲行事。斯托爾滕貝格解釋稱，“北約與烏克蘭的關係，將由30個盟國和烏克蘭來決定，沒有其他人可以做決定”；“北約不能接受俄羅斯試圖重建一個大國勢力範圍，不能允許俄羅斯控制或決定其他國家可以做什麼，不能做什麼”；“每個國家都有權選擇自己的道路，包括它想加入何種安全組織。這是一個基本原則”。

俄羅斯同一天稱，北約應正式取消2008年向格魯吉亞和烏克蘭敞開大門的決定，堅稱北約給予莫斯科其停止向東擴張的承諾，將“符合西方的根本利益”。俄羅斯外交部還要求北約停止在靠近俄邊境的地方進行軍事演習，並在一份聲明中指出：“從歐洲安全的根本利益出發，有必要正式否認2008年北約布加勒斯特峰會期間，關於‘烏克蘭和格魯吉亞會成為北約成員國’的決定”。莫斯科認為，通過支持烏克蘭和格魯吉亞加盟的願望，北約違反了所有歐安組織成員國的基本原則，即“不以犧牲其他國家的安全為代價，來加強其本身的安全”。法新社指出，雖然烏克蘭距離加入北約還很遙遠，但美國幫助訓練烏克蘭軍隊，並承諾投入超過25億美元予以支持。