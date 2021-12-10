法國與希臘正在談的海軍軍售恐生變：美國也向希臘提出軍售計畫

周五，美國政府為向希臘出售四艘護衛艦的可行性開了綠燈，這也意味着美國與法國開啟了競爭：巴黎剛在今年9月達成了一項向希臘海軍出售三艘法國護衛艦的預先協議。

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美國國務院在聲明中宣布，批准了價值69億美元的四艘護衛艦及其裝備的出售計畫；華盛頓還批准對希臘MEKO級護衛艦進行現代化改造，估計耗資25億美元。這距離法國總統馬克龍和希臘總理米佐塔基斯在巴黎簽署協議不到三個月。法希雙方雖已備下預先協議，但仍有待最終敲定。美方聲明稱：“希臘將與旨在幫助希臘海軍現代化的國際競標勝出者簽署協議”。法新社分析認為，這意味着“美方認為，法國和希臘的預先協議，恐有變化”。

法國和希臘的預先協議，當時對剛剛在震驚中失去澳大利亞潛艇合同的法國來說，是一種莫大的慰藉。法希合同涉及三艘防禦和干預護衛艦，將由位於法國洛里昂的NAVAL集團打造，預計2025年-2026年交付給希臘海軍。該協議還包括另一艘備選的護衛艦。按原計畫，法希將在今年年底前簽署正式協議，合同金額約為30億歐元。除了艦艇，合同還涉及MBDA提供的武器裝備（Aster 防空導彈、Exocet 反艦導彈和魚雷）以及為期三年的售後服務。