潛艦合同事件後 澳大利亞計畫棄用歐產直升機改用美製

澳大利亞軍方10日表示，計畫棄用歐洲空中巴士集團（Airbus）設計製造的太攀蛇（Taipan）直升機，改為引進美國的黑鷹和海鷹直升機。澳大利亞國防部長杜登（Peter Dutton）提出的理由是：印太地區威脅日益嚴重，澳軍須使用有效裝備應對。

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眾所周知，澳大利亞9月才宣布與美英組成AUKUS防衛聯盟，美英將幫助澳大利亞打造核動力潛艦。於是澳大利亞轉而取消向法國購買的潛艦，引發巴黎與美英澳的矛盾。

中央社綜合報道說：澳大利亞國防部長杜登在宣布計畫棄用MRH90太攀蛇直升機之際，明確提到中國構成的“日益嚴重威脅”。

美聯社報導，澳大利亞目前擁有47架由空中巴士集團（Airbus）設計的太攀蛇直升機，原定將服役至2037年，但一直為停飛所困擾。澳洲將停用這些歐洲直升機，並耗資70億澳幣購買40架美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）旗下的直升機。

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳大利亞正在提高其防禦能力並已與尤其是美國的國家建立良好夥伴關係。歐洲的太攀蛇直升機並未達標。就這麼簡單。而且我們希望確保我們國防軍擁有最好的裝備來保衛這個國家，而黑鷹將提供助力。”

國防部長杜登還表示，黑鷹直升機飛行成本更低廉，而且官員們在過去十年一直對太攀蛇計畫感到憂慮。

而新的直升機將使澳洲機隊與美國更加一致，鑒於印度-太平洋地區的不穩定，這是一個重要的考量因素。

“我非常清楚地了解我所看到的印太地區日益嚴重威脅，我希望澳大利亞國防軍擁有最有效的裝備和訓練最精良的人員，來應對這一現實情況。而日本、印度、歐洲國家和北約（NATO）也擔憂中國軍力增強”。

有報道說：有澳大利亞政界反對派人士指出，目前的坎培拉政府在諸多國防合約的錯誤決定上，浪費了數以十億計的澳幣。