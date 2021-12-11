希臘證實將按計畫購買法國護衛艦

希臘政府12月11日向外界證實，希臘將從法國購買3艘護衛艦。此前，美國國務院10日批准了一項對希臘軍事合作協議，包括提供4艘新型護衛艦。而就在兩個月前，法國與希臘剛剛達成包含3艘護衛艦的初步協議。雅典方面周六的這一澄清被指避免了澳洲潛艇事件引發美法關係緊張的重演。

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希臘國防部的一個消息來源向法新社保證，“希臘和法國的協議是有效的，並將繼續下去。這已經在儘可能高的水平上完成。”在法國國防部發表類似聲明後，希臘總理隨後親自宣布了這一點。

希臘國防部在周六發布的一份聲明中表示，“"政府的決定已經做出（......），這些合同將在不久的將來移交給議會的主管機構進行表決。”

法國總統馬克龍和希臘總理米佐塔基斯於9月28日在愛麗舍宮以盛大的儀式締結了這份價值約30億歐元的合同。

希臘近年來加強了與法國在軍事領域的合作，此前還曾購買了18架“陣風”戰鬥機。法國則向面對土耳其壓力的希臘提供多項支持。

就這一最新爭議，巴黎方面在周六迅速澄清了這一問題，解釋說向希臘出售護衛艦是既定的，美國的提議已被取消，華盛頓沒有暗地行事。

法國軍方告訴法新社說，“由於我們一直在與希臘人進行討論，美國人的提議已經不在桌面上了。幾天前就已經簽署了。”