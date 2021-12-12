七國集團外長：入侵烏克蘭將給俄羅斯帶來巨大後果和嚴重代價

美國總統拜登12月11日表示，他已告知俄羅斯總統普京，俄羅斯如入侵烏克蘭將付出“毀滅性代價”。為期兩天的七國集團外長會議12日在英國利物浦結束後，七國集團外長及歐盟高級代表通過聲明表示，“國際法嚴格禁止任何使用武力改變邊界的行為。俄羅斯應該毫不懷疑，對烏克蘭的進一步軍事侵略將帶來巨大的後果和嚴重的代價，作為回應。”

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拜登周六就10日襲擊美國的龍捲風災害發表講話。隨後，有記者提問稱，“總統先生，您能談談烏克蘭問題嗎？是什麼讓您決定在涉及烏克蘭問題時將（派出）美國的地面作戰部隊排除在外？”

拜登回答說，“桌子上從來沒有出現過（這一提議）。你是否準備派遣美國軍隊參戰，進入烏克蘭在戰場上與俄羅斯人作戰？”他說，“事情是這樣的：我已經向普京總統明確表示：這是我要說的最後一件事，如果他在烏克蘭問題上採取行動，對其經濟的後果將是毀滅性的、毀滅性的、第一。”

拜登說，“第二，（若俄羅斯入侵烏克蘭）我們會發現，我們將不得不派遣更多的美國和北約部隊進入（北約的）東翼--布加勒斯特9國和所有那些我們有神聖義務的北約國家，以保衛它們免受俄羅斯的任何攻擊。”

拜登說，“第三，所有這一切對俄羅斯及其態度的影響；世界其他國家對俄羅斯的看法將明顯改變。他將付出可怕的代價。”他說，“因此，我們將繼續為烏克蘭人民提供防禦能力。”

七國集團外長和歐盟高級代表周日在會後通過聯合聲明表示，“我們，加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國的七國集團外長以及歐盟高級代表，一致譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事集結和侵略性言論。”

聲明說，“我們呼籲俄羅斯緩和局勢，尋求外交渠道，並遵守其關於軍事活動透明度的國際承諾，正如拜登總統在12月7日與普京總統通話時所做的那樣。我們重申，我們支持法國和德國在‘諾曼底模式’中為實現全面執行《明斯克協議》以解決烏克蘭東部衝突而做出的努力。”

聲明強調，“國際法嚴格禁止任何使用武力改變邊界的行為。俄羅斯應該毫不懷疑，對烏克蘭的進一步軍事侵略將帶來巨大的後果和嚴重的代價，作為回應。”

聲明說，“我們重申我們對烏克蘭主權和領土完整的堅定承諾，以及任何主權國家決定其自身未來的權利。我們讚揚烏克蘭的剋制姿態。我們將加強我們在共同和全面應對方面的合作。”

本次會議的東道主，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）重申，“代表全球50%GDP的七國集團有一個非常一致的聲音，非常清楚地表明，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將面臨巨大後果。”

據法新社報導， 美國國務院的一位高級官員周六說，若俄羅斯入侵烏克蘭，“許多民主國家準備與七國集團一起採取行動。”