博雷利：中國現今代表着一個戰略和意識形態挑戰

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）12月11日參加了七國集團外長英國會議的首日會議。他在會後向媒體表示，“今天在這個民主國家的聚會上，我代表整個歐盟。“

廣告 繼續瀏覽後續

博雷利在周六會議期間告訴媒體稱，“今天在這個民主國家的聚會上，我代表整個歐盟。最大的問題是歐洲東部邊境的局勢，在烏克蘭，俄羅斯正在集結軍隊。這代表了一種威脅。在今天的會議上，我們所有人都團結一致地支持烏克蘭，支持其主權和領土完整。我們處於威懾模式，以使俄羅斯明白，任何可能代表對烏克蘭的攻擊的行為都會有很高的代價。我們在那裡一起支持烏克蘭。”

博雷利稱，“我們還談到了中國。中國現今是一個挑戰，一個戰略和意識形態的挑戰。在這方面，我們也必須保持警惕，聚集我們的力量，以確保，例如，在南中國海的航行自由，因為歐盟40%的出口都是通過這些水域。對我們來說，在這些水域保持自由航行是非常重要的。世界的這一部分是歐洲經濟的主動脈。”

博雷利在會議期間與東道主英國外交大臣特拉斯（Liz Truss ）、加拿大新任外長若利（Mélanie Joly）等人舉行了單獨會談。他還參加了七國集團與東盟外長的視頻會談，併當面會見了應邀赴會的菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin, Jr.）。

據德國《法蘭克福評論報》報導，首次作為德國外長在多邊會談中亮相的貝爾博克（Annalena Baerbock）表示，七國集團一致認為，中國既是“影響我們全世界的所有全球問題的合作夥伴”，同時也是“一個競爭者和制度對手”。

來自德國綠黨的貝爾博克強調，七國集團通力合作，不是為了一起去“針對誰”，而是為了“支持什麼”。據貝爾博克說，美國、法國、德國、英國、意大利、日本和加拿大這七個國家的合作是基於對全球經濟的共同理解，而全球經濟的基礎是民主、法治和人權的價值觀。他們還共同關注世界公平貿易和公平共處。

德國將在明年擔任七國集團輪值主席國。報導稱，貝爾博克以外交方式談到，雖然他們努力爭取在公平條件下與中國合作，但他們首先希望通過尊重人權來實現這一目標。