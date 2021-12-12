德國宣布俄羅斯北溪二號燃氣管道不符合歐盟法規，無法獲得認證

德國外交部長安娜萊娜·巴爾博克12月12日星期天表示，北溪二號天然氣管道無法獲得認證，原因是它不符合歐盟能源法規。

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德國外交部長巴爾博克解釋說，“這條天然氣管道不能獲得批准，因為它不符合歐洲能源法的要求，安全問題仍然存在”。11月，德國能源監管機構曾宣布暫停給北溪二號天然氣項目發放認證，同時要求總部位於瑞士、負責運營德國和俄羅斯之間天然氣管道的財團創建一家根據德國法律註冊成立的公司。

北溪二號天然氣管道一旦獲准通過，將讓俄羅斯繞過烏克蘭，通過波羅的海，向歐洲供應天然氣。該項目遇到了許多政治障礙，首先是烏克蘭反對，因為擔心這條天然氣項目會增加歐洲對俄羅斯天然氣的依賴，且可能會被俄羅斯用作施壓的手段。

12月12日早些時候，美國國務卿安東尼·布林肯表示，如果莫斯科決定對烏克蘭進行軍事攻擊，天然氣不太可能通過俄羅斯和德國之間的北溪二號管道運至歐洲。新任德國總理奧拉夫·舒爾茨周日則保證，德國仍決心維護烏克蘭作為通往歐洲的天然氣過境路線的地位。舒爾茨稱，“我們繼續感到有責任確保天然氣過境烏克蘭，未來也是如此”，“我們還將幫助烏克蘭成為一個可再生能源的主要來源國，並從中進行必要的生產。我們正在就如何幫助實現這一目標進行具體談判”。