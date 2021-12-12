默克爾卸任前與美國達成一致：若烏克蘭安全惡化，北溪二號將不被允許運營

德國外交部長巴爾博克周日晚間表示，根據柏林和華盛頓之間達成的一項原則性協議，在烏克蘭局勢進一步“升級”的情況下，目前已有爭議的德俄天然氣管道“北溪二號”將不被允許運營。

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巴爾博克在德國電視台ZDF一檔節目當中進一步解釋說，根據前總理默克爾和美方此前達成的統一意見，鑒於安全形勢已然緊張，若再度升級，那麼北溪二號天然氣管道“將不可能投入使用” 。

同一天，波蘭總理馬特烏斯·莫拉維茨基要求德國總理奧拉夫·舒爾茨“不開放”北溪二號天然氣管道。目前柏林和波蘭之間仍在就此進行爭論。舒爾茨自上周接替默克爾以來首次訪問華沙。在聯合新聞發布會上，莫拉維茨基重申了波蘭的論點，即：波蘭有可能“面臨來自俄羅斯的敲詐”，以及“北約和歐盟東翼或將不穩”。

肖爾茨保證，德國將“盡一切努力確保烏克蘭仍然是輸歐天然氣的過境國”，而波蘭總理則更進一步建議稱，“最好不要批准北溪二號的開通”。

這條1200 公里長的管道從俄羅斯聯通德國東北部，在波羅的海水域下運行，已於今年9月完工，但由於認證延遲，尚未投入運營。肖爾茨稱，如果俄羅斯決定入侵烏克蘭，可能會在這條管線上產生“後果”。