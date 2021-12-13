是否制裁俄羅斯？歐盟達成立場團結，英國加入

歐盟在12月13日星期一的外長會上，就俄烏問題表現出了團結，稱俄羅斯的任何侵略都將伴隨着歐盟針對莫斯科的制裁而來，具體制裁措施已有了大的方向。同一天，英國首相約翰遜也在與俄羅斯總統普京的會談中，敦促後者緩和與烏克蘭的緊張局勢。此前北約和七國集團也發布了類似的聲明。

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歐盟外交事務高級代表約瑟夫博雷利在新聞發布會上表示，“歐盟團結一致支持烏克蘭的主權和領土完整”；“部長們今天都非常清楚，對烏克蘭的任何侵略都會給俄羅斯帶來政治後果和高昂的經濟成本”。

2014 年7月俄羅斯吞併克里米亞後，歐盟與美國曾對俄羅斯實施經濟制裁，主要針對其能源部門、銀行業和國防。歐盟現在正在考慮，在莫斯科試圖入侵烏克蘭的情況下採取其他的懲罰性措施。博雷利表示，“我們正在以協調的方式與美國和英國研究可以使用何種（制裁），何時制裁，以及如何制裁”。

路透社引述未具名的歐盟外交官的消息，稱本次歐盟外長會主要涉及對俄制裁的升級，從旅行禁令，凍結俄羅斯政治人物資產，到禁止與俄羅斯產生銀行和金融關聯等。此外，歐盟也正在考慮針對北溪二號天然氣管道，例如阻止其投入運營，制裁俄羅斯國防公司或能源部門，以及取消天然氣供應合同等等。消息人士強調，歐盟認為，只有在俄羅斯軍隊試圖入侵烏克蘭的情況下，才會考慮施加此類懲罰。

同在12月13日，唐寧街消息稱，英首相鮑里斯約翰遜與俄羅斯總統弗拉基米爾普京舉行了會談，敦促其“緩和與烏克蘭的緊張局勢”，“通過外交解決僵局”，“強調了英國對烏克蘭領土完整和主權的承諾，並警告，任何破壞穩定的行動都將是一個戰略錯誤，會產生嚴重後果”。