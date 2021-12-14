普京要求立即與美國北約就向俄羅斯提供安全保證進行談判

在烏克蘭局勢緊張的背景下，俄羅斯總統普京周二呼籲與北約和美國“立即就向俄羅斯提供安全保證”進行談判。

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芬蘭一直扮演着俄羅斯和西方之間的傳統“中間人”角色。克里姆林宮在一份聲明當中指出，在與芬蘭總統紹利·尼尼斯託交流之後，普京強調，“需要立即與美國和北約啟動談判，以從法律層面確定給予俄羅斯的安全保障”，“此種談判需要讓北約排除其在東歐的勢力擴大，同時排除在烏克蘭和其他俄羅斯鄰國部署威脅性武器系統的可能”。

克里姆林宮表示，普京在與法國總統馬克龍談話時，傳達了同樣的信息，要求馬克龍“理解俄羅斯的擔憂，並解決這種擔憂”。在12月初的一次視頻會議中，普京也曾要求美國總統拜登提供這種類型的法律保證。他認為，1999年以來北約開始向歐洲東部的前蘇聯加盟國伸出橄欖枝，這違反了蘇聯解體後雙方的承諾。但北約拒絕排除任何擴大聯盟的可能性。

本周一，俄羅斯副外長謝爾蓋-里亞布科夫警告說，如果俄方要求的談判沒有進行，莫斯科可能會做出“軍事回應”。俄羅斯外長謝爾蓋·拉夫羅夫周二在與德國新任外長安娜萊娜·巴爾博克的電話會談中堅持認為，“需要向俄羅斯”提供“不將北約擴展到歐洲東部的合法正式承諾”。