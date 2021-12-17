歐盟或通過世貿組織解決立陶宛與中國的貿易爭端

歐盟委員會12月17日表示，如果歐盟發現北京違反國際貿易規則的證據，歐盟方面可能會將中國和立陶宛之間的貿易爭端提交給世界貿易組織（WTO）解決。不過，分析人士指出，通過世貿組織解決貿易糾紛可能需要太長的時間，無法對立陶宛面臨的處境產生立即影響。

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歐盟委員會的一位發言人周五向媒體表示，“歐委會正在收集信息以了解實際情況，然後將決定任何進一步的行動。”該發言人在布魯塞爾告訴記者稱，“我們正在探索在世貿組織的步驟，並向世貿組織提出正式申訴。當然，許多其他步驟在理論上是可能的。”

另一位歐委會發言人說，“為了在世貿組織立案，我們需要有足夠的證據，所以這就是我們現在所做的。”該發言人指出，歐委會正在與立陶宛和其他可能面臨類似問題的歐盟成員國當局接觸。

路透社當天稍早援引兩位消息人士的話報導稱，在北京與立陶宛就台灣問題發生外交爭端之際，中國正在向德國汽車零部件巨頭大陸集團（Continental）施壓，要求其停止使用立陶宛製造的零部件。

分析人士指出，世貿組織的貿易爭端解決機制多年來一直運作不良，即使它能發揮作用，相關程序也可能需要多年才能解決。這就是為什麼歐委會在12月8日提出了一個新的“反脅迫工具”。如果實施，該工具將允許歐委會對來自第三國的經濟脅迫努力作出比目前快得多和提供更廣泛選擇的反應。

目前，歐盟只能在所有成員國政府達成共識的基礎上在外交事務中採取行動。歐盟“反脅迫工具”將使歐委會能夠迅速對脅迫性貿易做法採取反措施，而不需要所有成員國政府的共識，其目的首先是對第三國的脅迫性做法進行威懾。

立陶宛總統吉塔納斯·瑙塞達（Gitanas Nausėda）16日出席了在布魯塞爾舉行的歐盟首腦會議。據立陶宛總統府的聲明顯示，瑙塞達向歐盟領導人介紹了立陶宛和中國之間關係的現狀。他強調，立陶宛正處於嚴重的經濟、政治和外交壓力之下，並為立陶宛公司在中國市場的運作設置了障礙。

瑙塞達說，“立陶宛目前所處的情況再次表明，歐盟作為一個整體必須減少對中國的依賴。我們期待着歐盟在這個問題上的聲援和支持。我們必須發出一個明確的信息，即經濟壓力不能被用於政治操縱，國家之間的關係必須基於國際法。”