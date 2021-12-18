俄羅斯譴責北約逼近戰爭邊緣，如果西方無視其訴求，將加大籌碼

美聯社12月18日星期六報道稱，俄羅斯副外長謝爾蓋-里亞布科夫當天表示，如果美國及其盟國繼續採取挑釁行動，無視莫斯科對北約停止向烏克蘭擴張的訴求，俄羅斯可能會採取新的措施。

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俄羅斯外交部副部長里亞布科夫指責西方在與俄羅斯的關係中“不斷朝着邊緣逼近”，並警告說，如果西方不認真對待俄方的要求，莫斯科也可能“加大籌碼”。繼俄羅斯總統普京與美國總統拜登上周通電話表達俄方的安全憂慮後，俄羅斯已向美國和北約分別發出一份安全協議。里亞布科夫在回答有關西方威脅對莫斯科實施嚴厲新制裁的問題時表示，"他們一直尋求讓不可能的事情變得可能"，“但他們沒有考慮到，俄方也會保護自身安全，也會以類似於北約邏輯的方式行事，也會尋求把不可能的變得可能”，“俄方將找到確保自身安全所需的所有必要方式，手段和解決方案”。但他沒有詳細說明，如果俄羅斯的要求被西方拒絕，俄羅斯可能會採取什麼行動，只是說，“北約部隊在波羅的海和黑海地區靠近俄羅斯的地帶做了挑戰俄羅斯核心安全利益的部署”，"任何人都不應該低估莫斯科在保護其國家安全利益上的決心”。

北約秘書長斯托爾滕貝格周五強調，與莫斯科的任何安全談判 ，都需要考慮到跨大西洋聯盟的顧慮，並讓烏克蘭和其他合作夥伴參與其中。 美國正在和盟友等討論俄羅斯的這些建議，但指出，所有國家都有權在沒有外界干涉的情況下，決定自己的未來。

里亞布科夫說，北約的舉動“越來越具有挑釁性”，將其描述為"在戰爭的邊緣搖晃（保持平衡）"。他補充說，俄羅斯現在希望在加大賭注之前，聽到西方的回應。他稱，"不希望發生衝突， 而是希望在合理的基礎上達成協議"；"我希望，答案將是相對建設性的，希望我們能夠坐下來談”。