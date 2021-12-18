俄警告北約，不同意安全保證將有軍事風險，俄將開啟反威脅模式

俄羅斯副外長亞歷山大·格魯什科12月18日星期六表示，俄羅斯向美國提出的安全承諾提議，是為了“將潛在的軍事場景，轉變為政治進程”。

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俄羅斯在本周五表示，希望從北約處獲得具有法律約束力的保證，希望北約承諾放棄在東歐與中亞等多國的任何軍事活動可能性。俄方發布的兩份文件當中，對美國和北約在前蘇聯成員國的軍事活動發出包含以下幾點的訴求：禁止北約的任何擴張行為；禁止美國在非北約成員國的前蘇聯國家建立美國軍事基地；禁止美國以任何軍事活動為目的，使用前蘇聯成員國境內的基建設施，或與這些國家發展雙邊軍事合作；要求北約承諾，永不擴大成員國清單，永不在烏克蘭等歐洲東部國家，南部高加索國家，中亞國家的領土上開展任何軍事活動等。

國際文傳電訊社同一天報道稱，莫斯科已準備好進行會談，“將軍事或軍事技術的對峙局面，轉變為強化軍事安全的政治進程”。當中引述俄羅斯副外長亞歷山大·格魯什科的話，稱“如果北約拒絕俄方的安全保障訴求，俄方將會轉而開啟‘反威脅’模式”。他解釋稱，“目前（事態）已逼至邊緣，俄方的提議完整地呈現了俄羅斯對國家利益和對歐洲軍事安全的觀點”；“俄方已經邁出了這一步，不可能再無視俄方的訴求，在俄方的訴求上無意義地磨嘴皮子了”。格魯什科稱，如果俄羅斯和北約達成了一致，那麼“歐安組織，歐洲-大西洋，歐亞這些區域的各個國家的軍事安全都會得到強化”，“如若不然，俄羅斯也將進入‘反威脅’模式，到時若再問為什麼俄羅斯要這麼做，將會為時已晚”。