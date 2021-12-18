北約歐盟最高司令建議強化擴軍至羅馬尼亞和保加利亞

路透社12月18日星期六引述德國“明鏡周刊”同一天的報道，稱俄羅斯在與烏克蘭臨近處大量屯兵之際，北約高級將領建議北約在保加利亞和羅馬尼亞強化軍事存在。

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就在俄羅斯要求北約給出對其在東歐，中亞等地的安全承諾之際，“明鏡周刊”報道稱，按照北約歐洲盟軍最高司令托德-沃爾特斯的相關建言，北約應當擴張其已在進行當中的“強化前沿”行動。在這一行動之下，北約已經向波羅的海國家和波蘭東部派駐了部隊。

路透社強調，“明鏡周刊”並沒有直接引用沃爾特斯的話，只是說，已掌握了沃爾特斯相關提議的信息，稱沃爾特斯在與北約“夥伴國”的軍事領導人進行視頻對話時，“呼籲在北約東部邊境增加部隊”。“明鏡周刊”稱，若得到執行，該提議實際上將通過“強化前沿”行動，在羅馬尼亞和保加利亞強化北約的存在。

北約拒絕對“明鏡周刊”的這一報道發表評論。不過路透社指出，無論是保加利亞還是羅馬尼亞，兩國都歡迎北約進駐。

北約秘書長斯托爾滕貝格周五曾指出，北約將“不斷評估需求，衡量北約是否需要做出調整，包括該地區東南部的存在。因為北約需要確保始終能夠保護和捍衛盟友免受任何威脅”。同一天，斯托爾滕貝格在北約總部迎接了到訪的保加利亞新總理基里爾·佩特科夫，這是佩特科夫作為保加利亞總理的第一次出國訪問。斯托爾滕貝格對佩特科夫表達了北約的感謝，感謝保加利亞在黑海地區為集體安全做出的貢獻。 他還讚揚保加利亞在西巴爾幹地區維持穩定的努力。