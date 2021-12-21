德國新政府上台後 中德領導人通話

中國國家主席習近平當地時間12月21日晚同德國總理朔爾茨通電話（Olaf Scholz）。

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據中國官媒新華社報導，習近平再次祝賀朔爾茨就任德國總理。

習近平表示，“中方高度重視中德關係。近年來，中德合作一直是中歐合作的‘領頭羊’，這是兩國順應時代發展潮流作出的正確選擇。明年將迎來中德建交50周年。回望半個世紀，中德關係展現了充足的活力、耐力、韌力、潛力；展望未來50年，兩國應放眼全球，着眼長遠，開拓進取，努力實現中德關係新發展。”

就中德關係，習近平還提出，“第一，堅持從戰略高度把握兩國關係大方向；第二，堅持以務實態度積極推動兩國互利合作；第三，堅持攜手應對挑戰，為全球治理作出新貢獻。”

報導指，習近平強調，“中歐是全球兩大獨立自主的力量，有着廣泛戰略共識和共同利益。雙方要堅持全面戰略夥伴關係這一定位，堅持相互尊重、互利共贏原則，確保中歐關係始終健康穩定發展。希望德方繼續為穩定中歐關係發揮積極影響，持續為中歐關係注入穩定性和正能量。”

柏林方面，德國總理府就兩國領導人的通話發表了一篇簡短的聲明。德方的聲明稱，“聯邦總理奧拉夫·朔爾茨今天與中國國家主席習近平通了電話。在朔爾茨總理就職之際的會談中，兩人主要討論了深化雙邊夥伴關係和經濟關係、歐盟-中國關係的發展以及國際問題。”