普京指責西方造成緊張局勢 要求北約提供安全保障

俄羅斯總統普京12月21日在對俄國防部和軍隊的高級官員講話時警告說，俄羅斯準備採取“軍事技術措施”，以回應西方在烏克蘭衝突問題上的“不友好”行動。普京重申，要求美國及其盟國保證北約不會向東擴張，並指責西方國家應對“正在歐洲加劇的緊張局勢”負責。

廣告 繼續瀏覽後續

普京周二在俄羅斯國防部對高級官員說，美國及其盟友“必須明白，我們沒有地方可以進一步撤退”，俄羅斯不能允許他們在烏克蘭部署導彈，這些導彈離莫斯科只有幾分鐘的打擊距離。普京說，俄羅斯將“採取充分的軍事技術應對措施，並對不友好的步驟作出嚴厲的反應。”

普京沒有具體提到在烏克蘭採取進攻行動的可能性，俄羅斯外交官此前曾表示，俄羅斯可能採用其他措施，比如將中程導彈移至歐洲目標的打擊範圍內。莫斯科稱，這將是對美國在2018年單方面退出《中導條約》的一種懲罰。

俄羅斯外交部10日公布了與美國和北約的安全協議草案。俄方在草案中列舉向美國和該組織開出的一系列條件，包括“北約不會進一步東擴”、不吸收原蘇聯加盟共和國加入北約等。

普京周二講話的部分內容似乎是為了給俄羅斯在烏克蘭發起新的軍事行動提供理由，他在談到美國對基輔的支持時說，“美國在烏克蘭的所作所為就在我們家門口。”

普京說，“他們應該明白，我們已經無處可退了。在他們的保護下，他們正在武裝和慫恿來自鄰國的極端分子針對俄羅斯。例如，在克里米亞。他們以為我們會袖手旁觀嗎？”

普京在講話中沒有為他的說法提供任何具體證據。俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古(Sergei Shoigu)聲稱，一家未透露姓名的美國私營軍事公司獲得了化學武器，並計畫在烏克蘭東部城市阿夫傑耶夫卡和克拉斯尼利曼發起“挑釁”。俄軍方以前在敘利亞也提出過類似的說法，儘管預測的攻擊往往沒有發生。

在他的講話中，普京再次要求西方作出法律保證以確保俄羅斯的安全，但普京說他很難相信美國會遵守協議。

普京對與會的俄軍事官員們說，“我們需要有法律約束力的長期保證。”他說，“你們和我都很清楚，即使是他們，法律保證，也是不可信的，因為美國很容易就退出其因某種原因而失去興趣的所有國際協議......不做任何解釋。”

俄羅斯在近代史上一直有以與其他大國建立所謂“緩衝國”或“緩衝區”的說法，來使其對外領土或影響力的擴張合法化的做法。從19世紀沙俄與大英帝國在阿富汗及中亞地區進行的百年博弈，再到二戰結束前及冷戰中前蘇聯對東歐的控制和擴張，至今屢見不鮮。

美國負責歐洲和歐亞事務的助理國務卿卡倫·唐弗里德（Karen Donfried）周二表示，儘管歐盟和北約成員國普遍感到震驚，認為俄方提出的許多要求是不可能的，會削弱西方軍事聯盟，但華盛頓計畫在下個月與莫斯科就安全建議展開雙邊會談。

唐弗里德告訴記者說，“我們準備討論俄羅斯提出的那些建議。有一些事情我們準備去做，而且我們確實認為進行討論是有好處的”她說，“這些文件中（提出）的其他東西，俄方知道將是不可接受的。”

唐弗里德說，會談日期將與莫斯科商定，但會談將與俄羅斯和北約之間以及歐洲安全與合作組織（OSCE）內部的會談同時進行。她說，北約成員國將於周二舉行會議，討論與俄羅斯會談的可能形式，而歐安組織也已開始準備工作。

唐弗里德強調，“讓我說清楚：沒有歐洲（到場），就不會有關於歐洲安全的會談。”這是對一些東歐國家擔心華盛頓和莫斯科可能進行大國交易的擔憂。她說，“這裡的關鍵是聯盟的團結和聯盟的凝聚力。”