歐盟稱信任美國北約和俄羅斯談判時會捍衛歐洲利益

從左起，歐盟外交政策負責人何塞普·博雷利、歐盟經濟專員保羅·真蒂洛尼、歐盟司法專員迪迪埃·雷恩德斯和歐盟鄰里與擴大事務專員奧利弗·瓦爾赫伊，攝於布魯塞爾歐盟總部，2021年12月22日。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周三表示，歐盟信任美國和北約在與俄羅斯討論歐洲安全問題時，會捍衛歐洲的利益。

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博雷利在一份聲明中寫道：“歐盟將與美國和北約合作，以確保在與俄羅斯就歐洲安全進行的任何可能的討論當中，捍衛歐洲的利益”。

俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫宣布，俄羅斯與美國，俄羅斯與北約這兩組關於莫斯科在烏克蘭危機背景下安全保證訴求的首次討論，預計將在明年1月舉行。

在西方指責俄羅斯有侵略傾向之際，俄羅斯雖否認有侵略意圖，但卻在與烏克蘭接壤的邊境集結了數萬士兵。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利指出，“今天，歐洲的安全受到威脅”。他重申，歐盟“與其夥伴和盟國”將“堅決應對任何進一步侵犯烏克蘭主權的行為”，同時呼籲進行對話和談判。他強調說：“任何關於歐洲安全的真正討論，都必須基於歐安組織和聯合國，歐安組織和聯合國是歐盟安全架構的真正支柱，必須基於對這兩者的承諾和義務，強化之，而非進行侵蝕；這樣的討論必須具有包容性，並且必須考慮到所有相關方的關切點和利益所在”。

俄羅斯在上周提交了兩份條約草案，一份針對美國，另一份針對北約，當中提出了其緩和局勢的條件與訴求。這些文本旨在禁止北約擴大，特別是向烏克蘭伸出橄欖枝，並限制西方在東歐和前蘇聯中亞與高加索等國產生的國家軍事合作。

美國負責歐洲事務的助理國務卿凱倫-唐弗里德周二表示，預計與俄羅斯的對話將在明年1月開啟，同時警告莫斯科，其一些要求是“不可接受的”。她指出，“沒有歐洲人，就沒有關於歐洲安全的討論”，美方“明確表示，談判將有北約30國的參與”。