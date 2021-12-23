歐洲半導體芯片計畫減少依賴中美：意大利與英特爾談判投資建廠

路透社羅馬站12月23日消息，據消息人士透露，英特爾公司正在和意大利就預計價值約80億歐元的投資進行談判，以決定建造先進的半導體封裝廠，採用創新技術編製全芯片。

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英特爾公司預計在接下來十年內在歐洲花費約800億歐元，打造尖端產品生產能力，希望以此避免未來半導體芯片出現短缺。如果本次和意大利達成一致，那麼意大利將獲取這800億歐元當中的10%的投資。

作為歐洲半導體芯片鞏固計畫的一部分，德國目前領跑英特爾公司在歐洲的“超級工廠”落地，法國也仍在角逐。英特爾方面表示，公司“正在與多個歐盟國家的政府領導人進行建設性的投資對話”，但拒絕就與意大利官員的會談置評。

英特爾公司在一份聲明中表示：“我們對支持歐盟數字議程和2030年半導體雄心的多種可能性倍感鼓舞。目前正在進行當中的談判需要保密，但我們會儘快發布公告”。路透社引述消息人士的話稱，英特爾和意大利總理馬里奧·德拉吉的討論內容包括，從建廠開始後的10年內，總投資90億美元。“談判很複雜，意大利政府希望英特爾公司在正式確定一攬子有利條件之前，澄清其對意大利特別是在就業和能源成本方面的計畫”。

路透社分析稱，新冠大流行期間，遠程工作的趨勢導致對智能手機和計算機等消費電子產品的需求激增。為此，芯片製造商也正在爭先恐後地提高產量。與此同時，歐盟國家也急於減少對中國和美國的半導體供應依賴：今年4月，意大利政府利用反收購立法，阻止了將一家意大利本地半導體設備製造商的控股權出售給中國深圳一家公司的計畫。