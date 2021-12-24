歐洲天然氣價格破紀錄，俄羅斯建議批准北溪二號天然氣管道來緩解

俄羅斯總統普京12月24日星期五表示，歐盟目前天然氣價格創紀錄，這“只能歸咎於歐洲人自己的政策”，且“一些成員國正在歐盟內，以高得多的價格轉售廉價的俄羅斯天然氣“。

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路透社當天報道稱，歐洲的基準天然氣價格本周二攀升至新紀錄，自年初以來，價格上漲了近 800%；周五價格有所回落，但漲幅仍在400%以上。對此，普京呼籲歐盟批准天然氣路線“北溪2號”，以“緩解價格”。從俄羅斯到德國的管道已經在今年9月建造完工，目前仍在等待柏林和布魯塞爾的監管部門批准。

“北溪2號”天然氣管線遭到美國和尤其是部分東歐國家的反對。這些國家表示，“北溪2號”將使歐盟更加依賴俄羅斯的天然氣。目前，歐盟天然氣需求量的35%是由俄羅斯提供。

俄新社報道稱，在俄羅斯國務院和教科委員會的聯席會議上，普京表示，“歐洲天然氣市場若有額外的天然氣供應，肯定會降低交易所、現貨（市場）的價格”。

德國的天然氣傳輸系統運營商Gascade的數據顯示，將俄羅斯天然氣輸送至西歐的亞馬爾歐洲管道，截至周五已經連續第四天出現反向流動，將燃料從德國反向輸送至波蘭。而俄羅斯天然氣巨頭“俄氣工業股份公司”也尚未預訂12月25日通過亞馬爾歐洲管道出口的運力。

國際文傳電訊社報道稱，普京在談到天然氣反向流動時說：“歐洲市場上的俄羅斯天然氣並沒有增加，因此價格正在上漲”。他在周四還提到，“德國並沒有去緩解過熱的市場，而是正在向波蘭和烏克蘭轉售俄羅斯天然氣”。

與此同時，另外一條從烏克蘭過境的俄羅斯天然氣向歐洲輸送的管線，其每日天然氣運輸量也已經從109mcm減少到87.7mcm。

烏克蘭天然氣運輸系統公司的首席執行官指出，基準歐洲天然氣價格周二飆升至每1000立方米2200歐元以上，由於供應短缺，歐洲創造了從儲備當中提取天然氣的記錄；“在這個時候減少對歐盟的天然氣供應，表明這些不是經濟決策，而是純粹的政治決策，旨在給歐盟加壓，使歐盟儘快啟動俄羅斯的北溪2號天然氣管線”。