烏克蘭總統與美國兩黨議員視頻通話, 強調美國參與烏東和平進程的重要性

烏克蘭總統澤連斯基周五與20多名美國兩黨參議員和國會議員就烏克蘭與俄羅斯的緊張局勢，俄羅斯輸西歐的天然氣管線北溪二號等問題舉行了視頻通話。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭總統辦公室表示，總統澤連斯基與美國參議員和國會代表就俄羅斯軍隊集結，以及烏克蘭東部飽受戰爭蹂躪的局勢進行了交談，同時譴責北溪二號天然氣管線項目“是一個地緣政治計畫”和俄羅斯的“能源武器”，對準的是整個歐洲大陸。

烏克蘭總統辦公室的聲明強調了“讓美國參與烏克蘭東部和平解決進程的重要性”。聲明援引澤連斯基的話說：“現在比以往任何時候都需要果斷的行動，而不是講話”；他強調，自己的目標“是阻止烏克蘭東部的流血事件繼續下去…如果不結束頓巴斯的戰爭，就沒有歐洲的安全”。

澤連斯基和美國議員們還談到了對俄羅斯施加進一步制裁壓力、華盛頓支持基輔的“歐洲-大西洋願景”，以及烏克蘭加入北約的前景。

自俄羅斯2014年吞併烏克蘭的克里米亞半島，烏克蘭東部頓巴斯地區爆發親俄分裂主義叛亂以來，俄羅斯和烏克蘭陷入激烈的拉鋸戰。美聯社稱，烏克蘭東部的叛亂已造成14000多人死亡。2015年，由法國和德國促成的和平協議結束了頓巴斯地區的大規模敵對狀態，但迄今為止，政治解決衝突的努力尚未成功。近期，俄烏雙方在邊境地區屯兵，讓歐洲再次擔心烏克蘭被入侵，但克里姆林宮否認了入侵的意圖。相反，莫斯科指責基輔在東部集結軍隊，稱烏克蘭軍方可能計畫以武力收復被叛軍控制的地區。

俄羅斯總統普京還向美國施壓，要求美國做出保證，以阻止北約向東擴張到烏克蘭。北約烏克蘭對這一要求感到憤怒。在與美國議員們的通話中，澤連斯基說：“在烏克蘭融入北約的問題上，沒有任何一個第三國有發言權”，“沒有烏克蘭，就不可能產生有關於烏克蘭的協議”。

同樣在12月25日，法新社援引德國政府內部消息，稱俄羅斯和德國已同意“在1月初”舉行會議，德方將派出總理奧拉夫·舒爾茨的外交顧問延斯·普洛特納，俄方將派出克里姆林宮烏克蘭和平談判特使德米特里·科紮克。