亞馬爾歐洲燃氣線連續第六天反向輸送，俄羅斯否認是政治操控

路透社法蘭克福站和布拉格站12月26日星期天報道稱，根據德國運營網絡Gascade公司的數據，亞馬爾-歐洲這條通常來講向西歐輸送俄羅斯天然氣的管線，截至當天已經連續第六天從德國將天然氣反向輸送至波蘭。

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Gascade公司數據顯示，星期天，德國和波蘭邊境的馬爾諾計量點的流量以近120萬千瓦時 (kWh/h) 向東將天然氣輸送至波蘭。相關拍賣結果也顯示，俄羅斯天然氣出口商“俄氣工業股份公司”(Gazprom) 尚未預訂第二天，即12月27日星期一通過亞馬爾-歐洲管道出口的天然氣運力。

Gascade公司屬於由俄氣工業股份公司和石油和天然氣公司 Wintershall DEA 合資的企業 WIGA，而Wintershall DEA 是由德國化工集團巴斯夫和俄羅斯LetterOne公司共同擁有的企業。Gascade公司獲得俄羅斯天然氣後，在德國境內運輸。

對於天然氣連續多天反向流動的質疑，俄羅斯本周表示，天然氣反向流動並非是政治舉措，只不過“恰逢莫斯科與西方在烏克蘭問題上的緊張局勢加劇，且恰逢天然氣價格被推至歷史新高點”。俄氣工業股份公司發言人謝爾蓋·庫普里亞諾夫否認針對該公司的指控，稱甚至已經做好準備“根據現有的長期合同，提供額外的天然氣”。俄羅斯總統普京周四將天然氣的反向流動和價格的飆升歸咎於德國天然氣進口商，稱“德國將俄羅斯天然氣轉售給波蘭和烏克蘭，而不是緩解過熱的市場”。德國經濟部拒絕就普京的指控置評。