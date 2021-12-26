北約向俄羅斯發出安全談判具體邀請

塔斯社12月26日星期天消息，俄羅斯外交部當天表示，北約向俄羅斯提出了就俄方安全聲索自明年1月12日起進行討論的提案，俄方收到了這一提案，正在進行考慮。法新社和路透社也對此事做了報道。

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莫斯科和華盛頓兩方在烏克蘭安全問題上的外交關係處於緊張狀態，俄羅斯警告稱，如果美國及其盟國不認真考慮給提供莫斯科安全保障，將面臨發生重大對抗的風險。克里姆林宮認為，重中之重是要向俄羅斯承諾，北約停止在烏克蘭和東歐的所有軍事活動，北約不得繼續擴大。具體而言，俄羅斯要求北約除了在截至1997年5月加盟的國家，不得向其他國家部署額外的部隊或軍事裝備，除非屬於特殊情況，且需要和莫斯科就此達成協議。

對於俄羅斯向美國和北約提出的兩份安全保障條約草案，塔斯社援引俄羅斯外交部的話說：“收到了來自北約的從明年1月12日起進行談判的這個提議，俄方正在進行考慮”。北約也在同一天表示，秘書長斯托爾滕貝格提出一項倡議，希望1月12日在布魯塞爾召開北約軍事委員會之際，舉行俄羅斯-北約會議。

俄羅斯副外長亞歷山大·格魯什科同一天指出，俄羅斯-北約理事會會議的日期和形式，以及俄羅斯代表團的組成，正在考慮當中。俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·紮哈羅娃兩天前也證實，莫斯科已收到這項來自北約的提議。她還強調，俄羅斯準備就俄羅斯的安全保障協議草案與北約進行直接對話。

美國指出，俄羅斯在烏克蘭邊境集結了超過10萬名士兵，這可能是再次入侵烏克蘭的前奏。莫斯科方面則否認有任何入侵的意圖，並譴責基輔和西方的侵略行為，宣稱這些部隊調動，純屬自我防禦性質。

俄羅斯總統弗拉基米爾普京在12月26日通過俄羅斯電視一台表示，如果美國和北約拒絕向俄羅斯提供安全保證，俄羅斯可能會根據軍事專家的建議，選擇做出回應。不過他也強調，俄羅斯將尋求在與美國和北約的談判中達成積極的成果，因為俄方就此事提出條約草案，本身就是“為了達到產生法律效力的外交談判結果”。