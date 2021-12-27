歐盟外交年終總結 博雷利：2021是一個過渡性的一年

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）12月27日通過博客文章表示，“回顧過去，我將2021年定義為過渡的一年。地緣政治變化加劇，強權政治一再挑戰歐盟及其價值觀。我們必須以我們所能調動的所有決心來應對。”

廣告 繼續瀏覽後續

博雷利在文章中寫道，“這場疫情大流行的持續時間比我們一年前想象的要長，而奧密克戎的變異毒株再次要求實行重大限制措施，並威脅到經濟恢復。不過，我們知道，疫苗正在發揮重大作用。得益於共同購買機制，大多數歐洲人至少已經接受了兩劑疫苗。自2020年12月以來，歐盟還不間斷地出口了新冠疫苗。在總共生產的20億劑疫苗中，歐盟已向61個國家出口了超過11億劑，‘歐洲團隊’（派送疫苗倡議）分享了超過3.85億劑。因此，歐盟已經超過了2021年的目標，即在年底前分享2.5億劑，而‘歐洲團隊’的目標是在2022年中期前總共捐獻7億劑。”

博雷利稱，“然而，各大洲之間不平等的疫苗接種率凸顯了加快捐贈和發展當地疫苗生產能力的必要性，尤其是在非洲。事實上，在歐洲，60%的人口已經完全接種疫苗（歐盟：68%），而南美洲的完全接種率為61%，北/中美洲和加勒比地區為56%，大洋洲為57%，亞洲為53%，非洲僅為8%。除了這些差異之外，這種大流行病還阻止了發展中國家的經濟追趕，導致世界饑餓和貧困的增加，據世界銀行估計，由於新冠疫情而降到貧困線以下的人數約為1.5億。我們需要做更多的工作來扭轉這一趨勢，並解決日益嚴重的不平衡和不平等現象。 ”

博雷利稱，“除了應對大流行病，我們還傾向於從一個危機跑到（去處理）另一個危機，白俄羅斯、烏克蘭、馬里、蘇丹、阿富汗、埃塞俄比亞和委內瑞拉在國際和歐盟議程上佔據了主導地位。長期的危機管理模式有時削弱了我們解決橫向、長期問題的能力，而這些問題應該是我們外交政策的核心，例如振興多邊主義，或以平衡的方式處理移民問題，或能源和氣候危機或數字轉型的規則。”

博雷利稱，“雖然在2021年有許多挫折和挑戰，但我們也有一些積極的發展。例如，我們能夠向歐盟成員國提交《戰略指南》。其目的是加強歐盟作為安全提供者的作用。到目前為止，儘管安全環境迅速惡化，但歐洲人往往生活在一個‘安全泡沫’中。歐盟的目標不是成為一個傳統意義上的軍事力量，但我們確實需要有更好的能力來保護自己。指南針應在明年3月通過，並使我們能夠更認真地對待我們自己的安全和防禦。”

博雷利稱，“另一個積極的例子是，歐盟的氣候外交如何在格拉斯哥舉行的第二十六屆聯合國氣候變化大會（COP26）上發揮了應對氣候變化的領導作用。與197個締約方談判意味着妥協，歐盟發揮了自己的作用，例如，它發起了甲烷承諾，最終有100個國家簽署了該承諾。”

博雷利稱，“2021年，在拜登總統的領導下，歐盟與美國的關係也重新啟動。美國政府的新方向使我們能夠取得進展，例如，在氣候變化、伊朗核談判和企業稅收方面。雖然從阿富汗撤軍和三邊安全協議（AUKUS）決定的發展方式令人遺憾，但在年底，我們就中國和印度-太平洋問題舉行了歐盟-美國的密切磋商，還同意啟動歐盟-美國關於安全和國防的專門對話。”

博雷利稱，“今年，我們增加了與拉丁美洲的接觸，其中包括九年來歐盟對巴西的首次高級別訪問以及歐盟和巴西之間高容量海底光纜項目（EllaLink）的開通。12月初舉行的歐盟-拉丁美洲和加勒比地區領導人會議也應在未來幾個月引發新的發展。“

博雷利稱，“在中國問題上，我們保持了歐盟的團結，認識到歐盟將該國視為合作夥伴、競爭者和制度性對手，全都在同一刻。2021年，中國國內人權狀況的惡化，其區域行為，以及制裁歐洲議會議員和其他歐盟官方機構的決定和最近對立陶宛的脅迫，都造成了損失。”

博雷利稱，“總的來說，我們把重點放在使我們在整個印太地區的夥伴關係多樣化上。我們新的印太戰略促進歐盟在該地區的參與，不僅促進貿易和投資，而且在安全問題上進行更多的合作，例如海事或網絡安全。我在6月對雅加達的訪問鞏固了我們與東盟的接觸。我們還與中亞進行了更密切的接觸，並開始改善我們與海灣國家的合作。”

博雷利稱，“在非洲，這一年不幸發生了許多衝突，薩赫勒地區的局勢全面惡化。特別是埃塞俄比亞的內戰出現了戲劇性的變化。我們現在正在籌備將於2月舉行的非盟-歐盟峰會，作為歐盟，我們將必須兌現我們的言論，特別是關於疫苗和氣候融資的言論。利比亞的局勢似乎已經穩定下來，選舉再次被推遲，今年與土耳其在東地中海的緊張局勢也趨於緩和。最近舉行的地中海聯盟區域論壇和11月底在巴塞羅那舉行的歐盟-南方鄰國部長級會議也提醒我們，迫切需要縮小地中海兩岸之間日益擴大的差距，並抓住新的機遇，例如圍繞綠色轉型。”

博雷利指出，“在我們的東部鄰國，2021年的特點是權力政治的明顯例子，正如我們在烏克蘭、白俄羅斯和摩爾多瓦的案例中看到的那樣。為了面對這些威脅，歐盟以堅定和統一的方式向其合作夥伴提供了政治以及行動支持，例如對白俄羅斯的盧卡申科政權的第五套制裁。隨着混合衝突的激增，我們必須繼續支持烏克蘭或摩爾達維亞抵制來自俄羅斯的壓力，並對白俄羅斯保持不屈不撓的態度。”

博雷利稱，“在這方面，（歐盟）東部夥伴關係峰會重申了歐盟與我們的東歐夥伴的戰略、雄心和前瞻性的方法。在整個西巴爾幹地區，特別是在波斯尼亞-黑塞哥維那，分裂的言論和行動的增加也阻礙了使這六個國家更接近其歐洲未來的努力。”

博雷利表示，“對過去一年的簡要概述絕非詳盡無遺，但我想回顧一些最突出的問題。在2021年，我們努力捍衛歐盟的利益和價值觀，並在這過渡的一年裡加強基於規則的全球秩序。這項工作必須在2022年繼續進行，我們必須拿出所有的決心。”