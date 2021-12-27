美新任駐北約大使：北約必須適應新的威脅和挑戰

美國新任駐北約大使朱莉安·史密斯（Julianne Smith）12月24日在任上首次發表評論文章表示，俄羅斯和烏克蘭的邊境對峙、中國向歐洲的前進姿態和網絡安全威脅都是對北約的考驗。史密斯指出，與北約相比沒有其他聯盟更適合迎接這些挑戰。

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史密斯在文章中寫道，“在過去的幾周里，我想了很多關於2022年（北約）聯盟的未來的事情。一方面，這是身處在布魯塞爾的一個令人興奮的時刻。北約正在重新起草其主要戰略文件，即《戰略概念文件》，以反映我們不斷變化的安全環境，為北約的未來做好準備。另一方面，北約正面臨著來自俄羅斯和恐怖主義的威脅；來自自信和威權主義的中國影響着西方安全的制度性競爭；以及氣候變化等跨國挑戰。”她說，“雖然北約的待辦事項清單可能看起來令人生畏，但我相信該聯盟及其30個成員國擁有團結、經驗和創新精神，不僅能取得成功，而且能變得更加強大。”

史密斯稱，“縱觀北約的歷史，外部行為者試圖通過使用各種戰術來破壞其決心，從恐怖襲擊到惡意的網絡活動，再到核威脅和虛假信息運動。這些努力都失敗了，因為我們的團結和對集體防禦的承諾。在其基礎上，北約仍然是一個基於共同價值觀的聯盟：民主、個人自由和法治。它是一個不可或缺的論壇，為兩個大陸上近10億人提供安全保障。“

史密斯稱，“但這並不意味着我們的聯盟可以就此懈怠。北約幾乎在所有方面都面臨挑戰者和挑戰。最令人不安的是目前烏克蘭邊境和黑海地區的局勢。俄羅斯正在那裡集結軍隊，引起人們對普京總統的意圖以及他是否計畫重複2014年入侵烏克蘭的行為的嚴重質疑。在12月7日與普京的視頻通話中，拜登總統明確表示，如果俄羅斯再次對烏克蘭採取侵略性行動，美國將使其付出巨大代價。”

史密斯稱，“美國並不是唯一發出這一信息的國家。我們的盟友已經明確表示，面對俄羅斯的侵略，我們團結一致。我們對烏克蘭的主權、獨立和領土完整的支持是堅定不移的。”她補充說，“在地理邊界之外，北約必須採取更全面的方法，納入太空和網絡等新的行動領域，同時應對氣候變化等跨國挑戰。我們必須保持靈活性，以適應不斷變化的關切，如北京的侵略性行為和明斯克對聯盟東側脆弱個體的惡意剝削。”

史密斯稱，“這些挑戰都沒有簡單的答案或快速解決方案。但有一點是肯定的：沒有一個國家可以單獨解決這些挑戰。為了保護我們的社會，我們必須整合我們的資源，一起努力，密切磋商我們的觀點和戰略，以制定一個共同的方法。這正是我們在北約每天都在做的事情。”

史密斯稱，“關於中華人民共和國，北京在歐洲大陸越來越活躍，依靠脅迫性外交和顛覆性影響活動來削弱跨大西洋和歐洲的凝聚力。中國的目標是挑戰和削弱西方的技術優勢，以推進其軍事現代化努力。北約必須通過落實6月北約峰會上闡述的共同承諾，並深化與志同道合的印太夥伴的接觸，以加強全球安全，從而應對這一制度性挑戰。”

史密斯稱，“在網絡安全方面，北約專註於加強我們的復原力以及我們破壞、阻止和揭露破壞穩定的網絡活動的能力。同樣，北約剛剛推出了一個新的氣候變化和安全行動計畫，這將有助於盟國在我們共同應對氣候變化時分享最佳做法。”她說，“簡而言之，北約是一個積極的、適應性強的和充滿活力的集體，其成員在制定創新方法以應對大量共同挑戰方面有着良好的記錄。”

史密斯稱，“我們必須保持我們的路線，加強威懾和防禦，以應對我們現在和未來面臨的無數威脅和挑戰。決策需要更快。我們需要做更多的工作來填補國防能力方面的差距，加強戰備，並確保所有盟友公平地分擔我們集體防禦的責任。”她補充說，“即便如此，沒有其他組織比北約更有條件應對跨大西洋的安全挑戰。我在五角大樓和白宮的經歷讓我親身體會到與我們在歐洲和加拿大的最親密盟友合作帶來的好處。”

史密斯提及，“拜登總統在今年早些時候在慕尼黑安全會議上的講話中，呼籲我們‘必須再次自信地發揮領導作用，懷着對我們的能力的信心、對我們自身復興的承諾、相互的信任以及對歐洲和美國為共同保障我們的未來而應對任何挑戰的能力的信任。’他最後說，‘我知道我們能夠做到這一點’。”史密斯表示，“我也知道如此，總統先生。我急切地想開始工作。”

2012-2013年期間，史密斯曾時任美國副總統拜登的國家安全副顧問。2013年3月和4月期間，她擔任拜登的代理國家安全顧問。在白宮任職之前，史密斯在美國國防部長辦公室擔任了三年的歐洲和北約政策首席主任。在這個職位上，她擔任負責國際安全事務的助理國防部長的主要顧問，負責北約和歐洲政策範圍內的所有事務。