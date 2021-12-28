悔不當初？六成以上英國人對脫歐表失望

英國輿論研究機構的一項最新民意調查結果顯示，六成以上英國選民認為脫離歐盟結果負面，或糟於預期。根據英國輿論研究機構 Opinium 發表的一項於今年聖誕節前對大約1900名英國成年人所作民意調查結果顯示，86%的人認為英國脫歐的情況糟糕或比他們預期的要更差； 認為脫歐後情況好於預期的只佔 14%。

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調查還發現，在2016年投票支持脫歐的人群中，有42%對脫歐迄今的結果持負面態度。其中26%的脫歐支持者表示，脫歐的結果比他們預期的要差， 16%的脫歐支持者認為，他們預期脫歐會很糟糕。

來自調查機構的亞當-德拉蒙德（Adam Drummond）說，最引人注目的發現是，脫歐派現在對英國離開歐盟的好處更加猶豫。他說，在英國脫歐的過程中，如果你問 “脫歐是好是壞”，所有支持留歐的人都會說 “壞”，而所有支持脫歐的人都會說 “好”，這些意見相互抵消。但是現在，有相當一部分脫歐派認為事情比他們所預期的更加糟糕。

在經歷離多年的政黨之爭、國內分歧、兩位首相辭職後，2020年1月31日，大不列顛及北愛爾蘭聯合王國（英國）正式脫離歐盟。

按照脫歐派的說法，退出歐盟後，英國在經濟上將好於以前，因為，英國納稅人無需再拯救德國和意大利的破產銀行。不過，英國財政部當時就給出了不同的看法，並警告說，若未來與歐盟只達成一份簡單自貿協定，若干年裡，本國經濟將萎縮5%。

數月來，英國脫歐的負面後果給人留下的深刻印象是：由於缺少卡車司機，超市貨架空空、加油站無油可售。脫歐前，卡車司機多半來自東歐；隨着脫歐，他們失去在英國工作許可。在英國其它服務行業，眼下亦極缺外來勞動力。

脫歐大臣：情況讓認為脫歐是一次政府重整秩序的機會的人失望

英國國家經濟社會研究院的研究顯示，受供應鏈瓶頸以及脫歐影響，英國經濟在未來幾年陷入長期滯脹的風險正在增加。2022年，英國通脹率或將達到5%。2023年，英國經濟增速將從4.7%下滑至1.7%。另據英國預算責任辦公室預測，長期來看，脫歐將使英國經濟總量下降4%，遠超中共病毒疫情對經濟帶來的影響。隨着疫情因素的逐漸減退，脫歐對英國經濟的後續影響將進一步顯現。

儘管英國首相約翰遜（Boris Johnson）稱，近一年前簽署的這項貿易協定，標誌着英國重新掌握了自己的命運，但選民似乎對結果越發不滿。

英國商會表示，在10月份的調查中，45%的公司發現與歐盟進行貨物貿易非常困難或相對困難，而在1月份《貿易與合作協定》（TCA）生效時，這一比例為30%。對於英國出口公司來說，這一數據達到60%。

英國商會總幹事謝瓦恩·哈維蘭（Shevaun Haviland）說：“這些數據確實表明，TCA的問題不是‘初期問題’，而是更多的結構性缺陷，雖然可以解決，但如果不採取行動，這將對我們的進出口行業造成長期損害。”