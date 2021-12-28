政府被指涉嫌監控反對派議員手機 圖斯克：這是自1989年以來波蘭最大的民主危機

波蘭最大在野黨“公民綱領”黨主席唐納德·圖斯克（Donald Tusk）12月28日表示，關於該國政府涉嫌對其反對者進行間諜活動的報道，代表了波蘭自共產主義結束以來“最大的民主危機”。

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曾擔任過波蘭總理和歐洲理事會主席的圖斯克表示，“在我們的歷史上，這是一件史無前例的事情。這是1989年之後最大、最深刻的民主危機。”

圖斯克說，由他領導的波蘭最大在野黨“公民綱領”黨將申請在議會下院成立一個調查委員會，以審查當局使用以色列NSO集團的“飛馬”軟件對反對者進行監控的報道。執政的波蘭法律與公正黨在該國議會眾議院中佔多數，目前還不清楚圖斯克的提議是否將得到通過。

圖斯克認為，澄清情況符合波蘭所有政治力量的利益。圖斯克說，他相信沒有人願意不受懲罰地被竊聽。此前，在美聯社和多倫多大學的網絡監督機構“公民實驗室”的聯合調查下發現，“飛馬”軟件攻擊的目標是反對黨參議員布萊紮（Krzysztof Brejza），當時他是“公民綱領”黨在2019年波蘭議會選舉的選舉活動參謀長。

報道提及，曾在敏感案件中為圖斯克和其他幾個反對派人物辯護的律師蓋爾蒂奇（Roman Giertych）和檢察官沃佐塞克（Ewa Wrzosek）也同樣被此軟件監視。 波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki） 周二重申了他對這些報道是“假新聞”的批評。

莫拉維茨奇說，他不知道有任何監控，但也表示，如果有任何監控，也不一定是波蘭情報部門的工作。他說，世界上還有其他安全機構，其中一些機構“對波蘭並不完全友好”，而且“行事非常無情”。

波蘭總統杜達此前表示，議會需要對“飛馬”軟件監視議員手機一事作出解釋。他指出，“需要對此事進行解釋，特別是這一事件還涉及檢察官。”

被“飛馬”軟件鎖定的智能手機基本上變成了口袋裡的間諜設備，允許黑客閱讀目標的信息，查看他們的照片，跟蹤他們的位置，甚至在他們不知情的情況下打開他們的相機。該間諜軟件由以色列NSO集團製造，只賣給政府機構。波蘭媒體將這些指控比作“波蘭的水門事件”。