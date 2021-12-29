拜登周四將與普京通話 本月第二次直接接觸

美國白宮12月29日通過聲明宣布，總統拜登將於30日與俄羅斯總統普京舉行電話會談，討論一系列議題，包括即將與俄羅斯進行的外交接觸。

廣告 繼續瀏覽後續

美國國家安全委員會發言人艾米莉·霍恩（Emily Horne）在聲明中介紹稱，“拜登政府繼續與我們的歐洲盟友和夥伴開展廣泛的外交活動，就應對俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事集結的共同方法進行磋商和協調。拜登總統與歐洲各國領導人進行了交談，拜登政府官員與北約組織、歐盟和歐安組織進行了多邊接觸。官員們還與他們的同行進行了多次磋商，包括來自（北約）東翼國家的雙邊磋商和布加勒斯特九國（B9）形式的磋商，以及烏克蘭。”

據美國有限電視新聞網（CNN）報導，據一位政府官員說，這次通話是普京要求的，拜登接受了這一要求，因為“他認為在涉及俄羅斯的問題上，領導人與領導人之間的直接對話是無可替代的。”

同樣在當天，美國國務卿布林肯與烏克蘭總統澤連斯基進行了通話。美國國務院的聲明介紹稱，“布林肯國務卿重申，面對俄羅斯在烏克蘭邊界的軍事集結，美國堅定不移地支持烏克蘭的獨立、主權和領土完整。兩人討論了和平解決烏克蘭東部衝突的努力以及即將與俄羅斯進行的外交接觸。”

澤連斯基在推特上寫道，“我與布林肯國務卿進行了電話交談。我們同意繼續協商以調和立場，並協調外交努力以實現和平。我得到保證，美國將全力支持烏克蘭反制俄羅斯的侵略。”

拜登和普京的電話會談定於美國東部時間星期四下午3:30，這將是他們本月的第二次直接接觸，因為美國繼續向俄羅斯施壓，要求其縮減在烏克蘭邊界附近的大量軍隊。超過10萬名俄羅斯軍隊仍然駐紮在俄烏邊境地區，美國情報官員已經警告烏克蘭和盟國，俄羅斯可能計畫最快在1月發動攻擊。

拜登在本月早些時候的一次視頻會談中警告普京，若進一步入侵烏克蘭將導致嚴重後果，如嚴厲的經濟懲罰和美國及盟軍對北約東翼的軍事增援。