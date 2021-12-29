烏克蘭情勢高度緊張 拜登與普京30日將再通話 發表時間： 29/12/2021 - 22:10 Vladimir Poutine s'entretient avec Joe Biden en visioconférence, le 7 décembre 2021, à Sotchi (Russie) © MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / AFP 作者： 法廣 2 分鐘 在烏克蘭情勢高度緊張之際，白宮29日宣布，美國總統拜登（Joe Biden）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）30日將再度通話。 廣告 繼續瀏覽後續 法新社報導，這將是拜登與普京不到一個月內的第二次通話。十二月初時，拜登曾在通話時警告普京，俄國若侵略烏克蘭，將面臨“嚴重後果”。 白宮國家安全會議發言人霍恩（Emily Horne）發表聲明指出，拜登30日將與普京討論一系列話題，包括即將舉行的美俄雙邊安全會談。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則指稱，這次通話定於“周四（30日）晚上”進行，但他未闡明細節。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 拜登