烏克蘭情勢高度緊張 拜登與普京30日將再通話

在烏克蘭情勢高度緊張之際，白宮29日宣布，美國總統拜登（Joe Biden）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）30日將再度通話。

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法新社報導，這將是拜登與普京不到一個月內的第二次通話。十二月初時，拜登曾在通話時警告普京，俄國若侵略烏克蘭，將面臨“嚴重後果”。

白宮國家安全會議發言人霍恩（Emily Horne）發表聲明指出，拜登30日將與普京討論一系列話題，包括即將舉行的美俄雙邊安全會談。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則指稱，這次通話定於“周四（30日）晚上”進行，但他未闡明細節。