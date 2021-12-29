英相籲施打疫苗加強針 為不收緊防疫限制辯護

英國首相約翰遜（Boris Johnson）29日表示，90%左右入住加護病房的新冠確診病患尚未接種疫苗加強針，他同時捍衛自己不收緊英格蘭防疫限制的決定。

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法新社報導，約翰遜29日在英格蘭中部密爾頓凱因斯（Milton Keynes）一處疫苗接種中心，敦促民眾接種“極其重要”的加強針，同時警告如果不打疫苗，進醫院的可能性高出8倍。

現在英國的新變異株Omicron病例大增，英格蘭與威爾斯28日通報的病例數都創下記錄。英國迄今已有14萬8021人病故，是歐洲疫情最慘重的國家之一。

約翰遜說，目前全英國已有約3250萬人打完加強針，他呼籲6個月前打完兩劑但還沒打第3劑的240萬人出面接種。

另外，跨年夜就要到來，北愛爾蘭、蘇格蘭、威爾斯都已限制社交接觸並關閉夜店，但約翰遜仍為英格蘭不跟進的決定辯護。

他說，英格蘭施打加強針的人數很多，“允許我們能以當前的審慎方式迎接新年”，而且“我們看到Omicron癥狀相對輕微的數據”。他也強調施打疫苗顯然很有效，尤其是加強針。

約翰遜已設定目標要在年底前為所有成人提供一劑加強針，他29日表示：“現在我們必須做的，就是確實完成那項工作。”