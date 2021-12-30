俄總統新聞秘書：希望通過會談解決美俄之間的眼前問題

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）12月30日表示，莫斯科希望通過會談解決與華盛頓眼下的的分歧。美國總統拜登和俄羅斯總統普京將於當天稍後通話，進行他們本月內的第二次直接接觸。

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佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四告訴記者稱，“我們有心情進行對話，這就是我們想要的。他補充說，“我們相信，只有通過會談才有可能解決我們之間大量存在的所有眼前的問題。”

佩斯科夫稱：“通話是普京提出的，時間定在莫斯科時間23時30分，考慮到時差，這個時間很正常。”他表示：“通話目的是繼續討論不久前視頻會議上的議題。這次要舉行的是普通的電話會談，因此全程都不會對外公開。”

佩斯科夫介紹稱，兩國領導人也將討論俄美將於1月10日啟動的有關戰略安全問題和烏克蘭局勢談判的議題。

美國白宮官員本周告訴媒體稱，美國和俄羅斯預計將在明年1月10日舉行會談，討論核武器控制和俄羅斯-烏克蘭邊境局勢緊張問題。俄羅斯和北約組織隨後將在12日舉行會談。13日俄羅斯、美國和其他歐洲安全與合作組織（OSCE）成員國將舉行會議。

美國拜登政府的一名高級官員在29日的吹風會上表示，“明天，拜登總統將應俄羅斯方面的要求與普京總統進行電話交談。 拜登總統始終認為，領導人之間的直接對話和接觸是無可替代的，在涉及俄羅斯以及他與普京總統的接觸時尤其如此。”

該官員稱，“兩位總統將討論即將與俄羅斯就一系列安全和戰略問題進行的對話。 這些包括通過戰略穩定對話進行的雙邊會談，以及北約-俄羅斯理事會和歐安組織常設理事會會議，所有這些都將在1月10日那一周舉行。”

該官員稱，“俄羅斯已將其關切擺在桌面上，我們準備討論這些問題。 美國和我們的盟友和夥伴將把我們的關切放在桌面上，並期望俄羅斯也準備討論這些關切。這種對話應該，而且我們期望將在對等的基礎上進行。 將有一些我們可以取得有意義的進展的議題，以及我們將有分歧的議題。這就是外交的本質。”

這名美政府高級官員表示，“拜登總統在與普京總統談話時將明確表示，我們將繼續在所有這些問題上與我們的盟友和夥伴密切協調。而且，我們將本着‘不背地談判’的原則行事。”

該官員稱，“拜登總統在與普京總統談話時也將明確表示，我們準備好了外交手段和外交途徑，但如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，我們也準備好了回應。我們已經與我們的盟友協調，對俄羅斯的經濟和金融系統實施嚴厲的制裁，遠遠超過2014年實施的制裁。”

2014年俄羅斯從烏克蘭吞併了克里米亞，烏克蘭東部又爆發了烏克蘭政府軍同親俄武裝之間的軍事衝突。