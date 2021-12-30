王毅：歐洲在對華政策上似乎存在某種“認知分裂”

中國國務委員兼外交部長王毅12月30日接受了官媒新華社和中央廣播電視總台聯合採訪。談及中歐關係，王毅指出，歐洲在對華政策上似乎存在某種“認知分裂”。他解釋稱：“很難想象，一方面同中國建立了全面戰略夥伴，一方面又把中國定位為制度性對手，這樣的邏輯不僅對中歐關係造成了干擾，其實也給歐洲朋友自己帶來了困惑。”

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王毅在採訪中說，“今年以來，中歐關係取得一系列新的進展。”在介紹這些進展後，他補充說：“當然，我們也注意到，歐洲在對華政策上似乎存在某種‘認知分裂’。很難想象，一方面同中國建立了全面戰略夥伴，一方面又把中國定位為制度性對手，這樣的邏輯不僅對中歐關係造成了干擾，其實也給歐洲朋友自己帶來了困惑。”

王毅說，“中歐彼此的制度是不同，但這並不等於說一定就是對手，雙方完全可以相互尊重、相互借鑒、相互助力。鑒此，我們願意通過更密集的接觸溝通，切實增進中歐之間的相互了解，包括在人權、民主等問題上，以開放的態度開展坦誠對話。”

關於遭受擱置的中歐投資協定，王毅稱，“這是迄今為止中方對外開放程度最高、市場准入門檻最低的經貿協定，有利於中國，更有利於歐洲。如果為中歐投資協定設置障礙，實際上是在為自身的發展設置障礙，最終損害的是歐洲人民的長遠利益。”

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）27日在博客文章中總結過去一年的外交工作時也提及歐中關係現狀。

博雷利在文中表示，“在中國問題上，我們保持了歐盟的團結，認識到歐盟將該國視為合作夥伴、競爭者和制度性對手，一齊（這樣認為）。2021年，中國國內人權狀況的惡化，其區域行為，以及制裁歐洲議會議員和其他歐盟官方機構的決定和最近對立陶宛的脅迫，都造成了損失。”