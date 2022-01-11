中國首例新冠死亡2周年 世衛稱2個月內逾50%歐洲人將感染奧密克戎

據世界衛生組織稱，2 個月內，超過 50% 的歐洲人將感染奧密克戎變種。這種變種比德爾塔病毒更具傳染性，但重病危險性較低，以奧密克戎目前的感染速度，可能會迅速感染到歐洲大陸的一半人口。

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就在距離宣布中國首例新冠病毒死亡案例的整兩年後， 世界衛生組織 (WHO) 周二估計，以目前的疫情席捲的“浪潮”來看，2 個月內 超過 50% 的歐洲人將感染奧密克戎變種。

這是世衛組織歐洲主任漢斯·克魯格，在記者會中指出的。

據克魯格介紹，這種極具傳染性的新冠變種發生的突變性，“使其更容易粘附在人體細胞上，甚至可以感染那些以前曾經被感染過或接種過疫苗的人”。

根據法新社從各國官方消息來源彙編的數據，這場新冠病毒瘟疫已導致全球近550萬人死亡，據世界衛生組織稱，這一數字實際上可能高出兩到三倍。 中國於 2019 年底發現了第一例病例，2020 年 1 月 11 日，北京宣布在武漢市（中心）出現首例官方記錄的非典型肺炎（後來稱為 冠狀病毒 19；；Covid-19）死亡病例。 面對成倍增加的感染病竈污，中國已經對其幾個特大城市宣布封城令。

費加羅報引述中國官媒體中新社消息，周一晚上，河南省中部的安陽市下令其 500 萬居民留在家中，禁止私家車流通，關閉非必要的商店，並因奧密克戎病毒而發起全面篩查活動。

自周六以來，該市已記錄了 84 起確診案例，其中至少有兩起屬變種病毒病例，與北部的港口城市天津的感染案例有關聯。 周日，這座與北京接壤的城市禁止其 1400 萬居民離開該市。安陽則是中國第三個因新冠病毒宣布封城的城市。

中國在 2020 年初基本上控制住了疫情（官方記錄的病例僅有100,000 例，其中包括了4,636 例死亡）。中國當局一旦發現少數病例，就會採取激進措施的“清零”政策。 這一戰略受到了西安（1200 萬居民人口）爆發奧密克戎變種病毒案例的威脅。這是自 2020 年春季以來出現的最嚴重的疫情。

當局在北京冬季奧運會（2 月 4 日至 20 日）之前處於戒備狀態。河南與河北省接壤，而河北省將承接舉辦一部分的冬奧比賽項目。