歐盟封殺韓國造船業大宇造船和現代重工的合併案

歐洲聯盟星期四封殺韓國造船業2巨頭大宇造船和現代重工的合併案，理由是擔心這起交易會使得液化天然氣大型載運船的供應受到限制，進而對歐洲的能源安全構成威脅。

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中央社報道，歐盟執行委員會表示，大宇造船海洋工程公司如果被對手現代重工控股併購，“會為合並後的新公司創造優勢地位，造成全球液化天然氣載運船市場的競爭程度降低”。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲在記者會上表示：如果放行合併案，“歐洲消費者除了合並後的實體，其他選擇稀少，市場上將只剩下少數競爭業者”。

維斯塔哲說，“鑒於這起合併案明顯的負面效應，加上缺乏補救方法，執委會決定予以封殺。”

大宇造船和現代重工在全球造船業的規模數一數二。歐盟在2019年11月接獲兩者合並交易通知，並於隔月展開深入調查。

法新社報導，歐盟發現，大宇造船和現代重工如果合並為單一集團，將掌控全球液化天然氣載運船市場的近2/3，且優勢還會隨時間進一步擴大。

歐盟3年前也否決德國工程業巨擘西門子和法商阿爾斯通合並彼此火車製造業務，引發德法兩國不快；2年前又阻止印度的塔塔鋼鐵和德國鋼鐵業龍頭蒂森克虜伯合並。

歐洲正遭逢能源價格大漲，同時正試圖轉移對俄羅斯天然氣供應的依賴，尋求其他替代資源，包括液化天然氣。